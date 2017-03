Copiii se plictisesc la școală! Programe incarcate, teste ca pedeapsă!

El mai sustine cadeoarece invatamantul este obligatoriu, iar elevii admisi cu medii sub cinci ar putea fi evaluati, le-ar putea fi descoperite aptitudinile si apoi ar putea fi indrumati spre invatamantul dual, ucenicie la locul de munca.Nici la facultate admiterea nu mai este o solutie viabila decat pentru anumite domenii, calitatea invatamantului superior fiind data de cel preuniversitar, potrivit ministrului. Prioritatea ar fi ca toata lumea sa sustina schimbarile din invatamantul preuniversitar, respectiv ca, intr-un an, sa fie reduse si modernizate programele si manualele scolare si totodata pregatiti profesorii sa poata preda dupa noile programe, precizeaza Pavel Nastase.O alta prioritate vazuta de ministru este realizarea unei noi clasificari a universitatilor si ierarhizarea programelor de studii, precum si acreditarea scolilor doctorale. „Noi am facut niste manuale noi, I-IV, dar avem noi un feedback din partea profesorilor, a elevilor? O sa vedem ca sunt pareri pro si contra, dar trebuie ca specialistii in educatie sa se ocupe de acest subiect. Vrem aceasta schimbare simultana pe toata scoala pentru ca plecam de la un mare adevar, de la realitate, acesti copii se plictisesc la scoala.Pentru ca avem prea multa materie in programa si manuale supraincarcate si atunci trebuie sa lucram la simplificarea lor. Trebuie sa punem accent, in primul rand, pe gandirea copiilor, mai ales in invatamantul primar si mai putin pe capacitatea lor de a memora”, spune ministrul.„Copiii la varste mai fragede sunt in general inclinati spre a obtine aptitudini din activitati practice si mai putin de invatare. Ei prefera sa se joace, sa faca vizite, sa se joace cu alti copii, sa invete unii de la altii. Aceste actiuni le aduc lor acele aptitudini care sa-i ajute sa le dezvolte gandirea. In programele scolare si in manuale avem foarte multe componente care inseamna multe cunostinte si nu marsam pe partea practica, care le-ar aduce aptitudinile de care au nevoie si pentru care creierul lor este predispus. Ce se intampla in invatamantul primar? Copiilor le este frica sa mearga la scoala pentru ca doamna invatatoare, profesoara, le da imediat test. De ce asa? De ce sa nu invatam mai degraba in joaca? Imi doresc foarte mult manuale simplificate, fata de cele existente, ca si volum, iar ceea ce va ramane sa fie de calitate”, a afirmat ministrul Nastase.