Copilul rănit în Poligonul Cincu a pierdut două degete!

Copilul în vârstă de 15 ani care s-a rănit în poligonul militar Cincu se află internat la Spitalul Clinic de Copii din Brașov, unde sâmbătă dimineața a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Acesta se afla cu oile la păscut în Poligon și după ce a găsit o capsă pirotehnică i-a dat foc, moment în care s-a produs incidentul. Se pare că a mai fost implicat într-un incident asemănător în urmă cu câțiva ani.

„Copilul are mâna stângă afectată, de la care a pierdut două degete. A fost operat sâmbătă dimineața. L-am vizitat în această după-amiază, dar nu am putut discuta cu el pentru că se află la Terapie Intensivă. Este în afara pericolului, este stabilizat, dar va mai rămâne internat în spital o perioadă după cum mi-au precizat medicii. Vineri, după producerea incidentului a fost transportat mai întâi la Spitalul Municipal Făgăraș, dar aseară un echipaj SMURD l-a adus la Spitalul Clinic de Copii”, a declarat prefectul Rasaliu.

„Deocamdată nu se știe exact cum de a ajuns cu oile în Poligon. Se pare, deocamdată spun că se pare, pentru că voi verifica acest lucru, există un protocol între Ministerul Apărării Naționale și comunele Cincu și Voila în acest sens. Vom vedea exact despre ce este vorba după finalizarea anchetei”, a mai spus prefectul.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș, sub directa supraveghere și îndrumare a procurorului, efectuează verificări într-un dosar penal întocmit cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, pentru a clarifica împrejurările în care minorul de 15 ani, a suferit accidentări la membrul superior stâng ca urmare a unei explozii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, Gabriela Dinu.

Întrebată de ce aceste infracțiuni sunt vizate în cercetare, purtătorul de cuvânt a explicat că obligația oricărei persoane care descoperă muniție, armament fie letale sau neletale aflate în diferite stadii, ar fi să anunțe organele abilitate.