CORBII ALBI SI LEBEDELE NEGRE…

Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară, desfiinţata, firesc, în urmă cu 50 de ani, se vrea re-reinfiintzata ca Tzinut Secuiesc…

Un articol de CsabaSzabo, comentat de Deak Andrei!

„În urmă cu aproape 50 de ani s-a desfiinţat, ( prin necesara reorganizare teritoriala a tarii !! n.n.) Regiunea Mureş- ( la care s-a mentinut, la insistentele Moskovei, artificiala definire de… Autonomă Maghiară n.n.), o diviziune administrativ-teritorială…mai altfel ( dar in continuare cu o politica locala revizionista si xenofoba foarte agresiva a fostei Republicii Populare, pe model stalinist n.n.).

A fost înfiinţată în anul 1960 (de catre Gh. Gh. Dej in anul în care a fost primit la… Tg,Mures ca un sef de stat strain …intr-o alta tzara!! Asa a fost reorganizata Regiunea Autonomă Maghiară – daca tot s-a ivit prilejul ! -ca şi alta garantie… sovietica, Regiunea Stalin, ce a mai dăinuit practic, până în anul 1968, cand s-a revenit definitiv la istoricele judete, traditionala reorganizare administrativ -teritoriala de pe vremea lui Mircea cel Batran. n.n.)

„Despre Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară nu prea se vorbeşte în România, aşa cum nu se vorbeşte nici despre predecesoarea ei, Regiunea Autonomă Maghiară înfiinţată în 1952 „, crede dl. Csaba Szabo „seful” portalului Corbii albi. ( Dimpotriva, este o minciuna grosolana insinuarea dlui Szabo; au fost in presa romaneasca zeci de analize ce demonstrau artificiala idee de kosovizare teritoriala in Transilvania ce a generat numeroase abuzuri de sovinism si maghiarizare forțata in comunitatile romanesti din zona, printr-o administrare radicalizată, efectiv antiromaneasca n.n.)

„Societatea maghiară tace, deoarece perioada stalinismului şi a comunismului agresiv a fost sprijinită cu mult elan de maghiari, care sperau de la noua ordine, libertăţi sporite şi mai ales ameliorarea sentimentului apăsător al habitusului minoritar. ( obsevatie corecta, dar spusa doar pe… jumatate! n.n.)

Societatea românească tace, deoarece prin existenţa acestei regiuni autonome se demonstrează că autonomia teritorială în România nu este ceva antiromânesc, ( acest lucru este sustinut, cu tupeu pur propagandistic, doar de catre liderii maghiari n.n.) ci o formă de autoadministrare stipulată ( dar fara nicio valoare juridica intre parti n.n.) în Declaraţia de la 1 Decembrie, ( preluată tot propagandistic ,desigur!, într-o formă adaptată…de comunistii maghiari! n.n. ) – adica o… pre-autonomie teritorială (ce denumire… smechereaca!) care în 16 februarie 1968, a fost desfiinţată.

Totuşi, chiar şi după desfiinţare, comuniştii au avut grijă, ca drepturile lingvistice ale maghiarilor să fie respectate. În Propunerile Comisiei Centrale de Partid şi de Stat cu privire la organizarea judeţelor şi municipiilor s-a stabilit: “„În localităţile în care, alături de români, trăiesc naţiuni ( pardon, în text nationalitati!n.n) conlocuitoare, (dar in proportie de peste un sfert!! n.n ) se va asigura folosirea limbii materne a acestora în administraţia de stat… ”, ameliorând cât de cât prin această directivă sentimentul greu de pierdere a autonomiei teritoriale de către maghiari. (Dl.Szabo, treziti-va,maghiarii n-au avut niciodata autonomie teritoriala in Transilvania!).

Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară (repetam, d.p.d.v. administrativ, un diktat de la Moskova) era de fapt o regiune ca şi toate celelalte din România, diferenţele existând doar în specificitatea ei, care se exprima mai ales prin folosirea în administraţie pe lângă limba statului şi a limbii maghiare. Pentru care maghiarii (in acei ani, cel putin cei 250.000 de comunisti maghiari! ) ii mulțumeau si ei… calduros lui Ceausescu !!





„Actualmente România este împărţită în două tabere când se vorbeşte despre reînfiinţarea sau redefinirea Regiunii Autonome Maghiare Mureş sub denumirea de Ţinutului Secuiesc: unii vor cu orice preţ, alţii nu vor nicicum . Sunt convins, că analiza perioadei (cuprinse între anii 1952 şi1968) când această autonomie funcţiona fără probleme(!?!), ar deschide noi căi pentru a găsi o rezolvare pentru această chestiune a secuilor”.

( Dar cine a inventat aceasta „chestiune a secuilor”, Dle Szabo, cand ea nu a existat, cum practic, n-a existat nici Tzinutul”? Sau poate a aparut dupa ce a explodat bomba (reala!) ce trebuia sa pulverizeze Grupul Statuar „Mihai Viteazul si Secuii” din Sf.Gheorghe , cand a murit in explozie, un copil maghiar nevinovat !! n.n.)