Cornel Ţălnar, antrenor FC Braşov : ,,cineva vrea să ne deconecteze de la aparate !”

După meciul câştigat cu ASU Poli Timişoara, antrenorul ,,stegarilor”, Cornel Ţălnar şi-a felicitat băieţii, pentru victoria obţinută dar a tras şi un semnal de alarmă, legat de neprimirea încă a banilor de la Steaua, pentru transferul lui Chipciu la Anderlecht : ,,Am obţinut o victorie meritată şi felicit echipa pentru felul cum a jucat. Ne bucurăm însă reţinut, pentru că situaţia cu banii pe care trebuie să îi primim de la Steaua este încă destul de confuză. Chiar dacă săptămâna trecută, după meciul cu UTA, eram bucuroşi că ni s-a dat un verdict favorabil, de către Comisia de Litigii, există acolo un paragraf care spune că Sporting Piteşti are drept de recurs în cinci zile. Nu ştim la cine mai fac recurs dar cert este că se vrea astfel să fim opriţi, împiedicaţi, să se prelungească verdictul final. Ei nu au nicio şansă, pentru că tot ce era scris în contractul respectiv, pentru Chipciu, le-a fost acordat. Totuşi, ei continuă să ne sîcîe, să perturbe lucrurile. Vreau să spun că prelungirea acestei neclarităţi poate însemna falimentul nostru. Dacă aceşti bani nu ne vor fi viraţi de către cei de la Steaua, vor fi probleme foarte mari, pentru că şi moralul jucătorilor va fi la pământ, atitudinea lor nu va mai fi aceeaşi la meciurile următoare. Jucătorii au fost convinşi că, în sfârşit, vor primi drepturile financiare, însă dacă se tot amână rezolvarea cazului, nu ştiu unde vom ajunge şi, mai ales, cine unelteşte împotriva noastră, cu această întârziere. Ne judecăm din septembrie, am câştigat şi tot nu putem lua aceşti bani, vitali pentru club. Becali a spus că în momentul în care va fi dat un verdict oficial, va vira banii. Totuşi, cred că se vrea ca FC Braşov să rămână în moarte clinică, noi fiind sub aparate în acest moment. În momentul în care vom fi deconectaţi, nu va fi bine…Astea sunt problemele noastre adevărate, pentru că, din punct de vedere sportiv, suntem pen locul doi, loc promovabil”

D. D.