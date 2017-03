Cornel Ţălnar : ,, În conturile lui FC Braşov nu este un leu”

FC Braşov este aproape de colaps. Astăzi, antrenorul Cornel Ţălnar avea programată prefaţarea confruntării de sâmbătă, din deplasare, cu Dunărea Călăraşi. Din nefericire, situaţia echipei braşovene este foarte grea, aparentă fără ieşire, pentru că echipa nu mai are bani în cont, iar deplasarea la Călăraşi este şi ea pusă sub semnul întrebării!! Vis a vis de situaţia echipei, Ţălnar a fost foarte vehement, înfierând faptul că o echipă care are un obiectiv de performanţă, nu poate trăi fără bani şi într-o situaţie limită de luni de zile :

,,Din păcate, la club persistă în continuare incertitudinea zilei de mâine. A fost amânat din nou termenul de soluţionare a litigiului referitor Chipciu, după ce Sporting piteşti a dat în judecată Steaua, pretinzând o parte din suma respectivă. Acest lucru ne dă mari bătăi de cap, pentru că noi depindem de acei bani, pe care Becali îi va trimite la noi, după decizia legată de litigiul cu Piteşti. Situaţia este la fel de neclară, cum a fost la începutul lui decembrie. Din păcate, în conturile clubului nostru nu este niciun leu, singurul om care încearcă să mai bage mâna în buzunar şi să scoată ceva este domnul Dochiţa. Eu cred că în aceste condiţii, este foarte greu să jucăm. Fotbaliştii sunt şi ei total nemulţumiţi, nu apare niciun fel de rază de speranţă, cu privire la siguranţa zilei de mâine şi toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu această echipă…Până când s-au dat salariile la zi, am tras de jucători, i-am ţinut sub presiune şi în priză, jucătorii au avut rezultate foarte bune. Pe data de 1 decembrie, când au început problemele şi incertitudinile, echipa a căzut, iar acum nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu aceasta. Singurii bani care mai pot salva echipa sunt cei de la Becali, în contul transferului lui Chipciu. Trăim de pe o zi pe alta, fără nicio siguranţă a zilei de mâine. Acum, întrebarea este cu ce bani plecăm la Călăraşi…Dacă domnul Dochiţa nu scoate bani din propriul buzunar, nu putem pleca în această deplasare!”, a spus Ţălnar.

Legat de meciul propriu zis, Ţălnar a spus : ,,Dacă vom ajunge la Călăraşi, vom avea un meci foarte greu. Din câte am înţeles, echipa lui Mihalcea a adus vreo nouă jucători, ceea ce noi nu am reuşit…Este greu să-i mobilizez acum pe jucătorii noştri, care simt din plin lipsurile. Vom vedea…”

Partida Dunărea Călăraşi – FC Braşov este programată sâmbătă, 4 martie, de la ora 13,30

Dorin Duşa