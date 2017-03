Corona s-a bucurat din nou de victorie : 30-27 (17-15), cu CSM Bistriţa

Schimbarea de atitudine a handbalistelor de la Corona Braşov, remarcată încă din meciul de la Roman, a fost dovedită clar şi în partida disputată luni, acasă, cu CSM Bistriţa. Un joc determinant, din punctul de vedere al echipei pregătită acum de Dragoş Dobrescu, o viteză în plus în atac şi contraatac, o apărare mai decisă şi mai atentă, sunt plusurile remarcate, faţă de alte meciuri din acest campionat. Se pare că schimbarea antrenorul a determinat un şoc pozitiv, care a adus, iată, prima victorie, după ceva timp de aşteptare. A fost 30-27 pentru Corona, în faţa unei echipe bătăioase, aprige, care a făcut totul pentru a obţine ceva…Chiar dacă au existat şi unele sincope în jocul echipei braşovene, la mijlocul primei reprize şi spre final, când echipa oaspete s-a apropiat ameninţător, Corona a câştigat şi aplauze la scenă deschisă, semn că publicul a revenit la sentimente mai bune…

Corona a condus mare parte din timp, având cea mai mare diferenţă de scor în min. 47, când tabela de marcaj arăta 25-19. Finalul a fost palpitant, echipa din Bistriţa s-a apropiat la un singur gol (27-26, în min. 56) dar elevele lui dragoş Dobrescu s-au mobilizat exemplar, pentru a salva situaţia şi au trecut linia de sosire învingătoare.

Au marcat pentru Corona : Dincă 5, Pricopi 5, Chiper 4, Cartaş 4, Crăciun 4, Briscan 4, Neagu 3, Ciuciulete 1.

,,Vreau să felicit fetele, pentru că au muncit 61 de minute, atât cât durează un meci pentru mine. S-a văzut pe teren că un meci nu e terminat, chiar dacă ai şase goluri în faţă. Cred că am câştigat meciul în apărare. Mai avem mult de lucrat, am făcut doar un pas dar trebuie să eliminăm emoţiile de final, pe care ni le-am creat astăzi”, a spus antrenorul Dragoş Dobrescu.

Corona Braşov ocupă locul 7 în clasamentul Ligii Naţionale şi va juca următorul meci în 23 martie, la Brăila.

Dorin Duşa