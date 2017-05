Corona Sportul Studențesc – Dinamo, două partide care pot decide ocupanta locului III, în Superliga Națională de polo (sâmbătă și duminică, de la ora 11,00)

Sîmbătă şi duminică, la Bazinul Olimpic Braşov, vor avea loc două partide din finala mică a Superligii Naționale de polo. Protagoniste vor fi Corona Braşov Sportul Studențesc şi Dinamo Bucureşti, ambele partide urmând să se dispute de la ora 11,00. În primele două jocuri, disputate la Bucureşti, echipele și-au împărțit victoriile, 12-10, pentru Corona şi 9-8, pentru Dinamo Bucureşti, Cum finala mică se dispută după sistemul ,,cel mai bun din cinci partide”, două victorii ale uneia dintre cele două formații, i-ar asigura acesteia prezența pe treapta a treia a campionatului și, implicit, obținerea medaliilor de bronz.

Antrenorul echipei braşovene, Aurelian Georgescu, a declarat că deşi partidele sunt mai dificile decât cele din sezonul trecut, când lotul avea mai mulţi jucători cu experienţă, are încredere în băieţii pe care îi antrenează: ,,Sunt două meciuri extrem de importante, având în vedere că în ele se va decide care echipă va primi la finalul sezonului medaliile de bronz. Anul trecut noi am fost cei care am câştigat, astfel că Dinamo va face totul pentru o eventuală revanşă. Cu toate acestea, deşi ştiu că echipa este mult mai tânără şi ne va fi ceva mai greu, am mare încredere că la Braşov ne putem impune. La Bucureşti în primele două partide a fost foarte greu, însă cu toate acestea consider că le puteam câştiga amândouă şi să ne fi luat un avantaj mai mare pentru medalii. Acesta este însă sportul şi trebuie să luptăm în continuare. Cum am spus, oricât de greu ar fi vom lupta pentru ca la final de campionat să fim din nou medaliaţi. Avem mare nevoie de public. Avem şi o surpriză pentru fanii care ne vor fi alături la bazin. Oficialii echipei de polo vor împărţi celor din tribună, eşarfe cu însemnele Corona, cu care să vină la bazin de câte ori echipele de polo au meci„.

Dorin Dușa