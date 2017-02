Costică Buceschi infirmă zvonurile care-l dau din vară antrenor principal la Corona

În ultimul timp, în diferite publicaţii online sau pe hârtie, au apărut zvonuri legate de venirea reputatului antrenor Costică Buceschi la cârma echipei feminine de handbal Corona Braşov. Antrenorul, care acum se află la Brăila, a dezminţit aceste zvonuri la Digi Sport, declarând : ,,Am discutat cu mai multe cluburi. Este puţin probabil să rămân la Brăila dar nu voi ajunge la Braşov, acolo unde, să nu uităm, am fost dat şi vara trecută de o parte din presa sportivă. Nu ştiu deocamdată unde voi pleca, pentru că am şi oferte din afara ţării”.

O altă veste neplăcută vine din cadrul lotului, pentru că echipa braşoveană se va despărţi la vară de portarul Denisa Dedu, care a semnat cu Siofok, din Ungaria. Rămâne de văzut ce alte jucătoare vor părăsi corabila braşoveană…

Dorin Duşa