COTROCENIUL S-A HOTARAT! Sorin Grindeanu premier desemnat prin decret prezidential!

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind desemnarea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier.

Conform legislatiei in vigoare Decretul privind desemnarea lui Grindeanu premier, semnat in sfarsit de catre președintele Iohannis Hans Walter, nu poate intra in vigoare decat atunci cand va fi publicat in Monitorul Oficial.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie, decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Gestul lui Iohannes, nu face altceva decat sa evite o criza politica care ar fi bulversat societatea romaneasca.

Evitand suspendarea Walter Iohannes pune in bratele PSD-ului o guvernare cu multe capcane si cu un deficit bugetar imens. Vom vedea cum vor iesi social-democratii din acest „labirint” institutional extrem de ostil, Presedintie, DNA, SISTEM, Justitie, Servicii, BNR etc.

Horia D.R.