Cozi la pepenii de Dăbuleni în pieţe braşovene

Pepenii de Dăbuleni şi-au făcut apariţia mai devreme în acest an în pieţe, spre bucuria braşovenilor care vor să se mai răcorească în aceste zile fierbinţi. Lebeniţele româneşti, dulci şi delicioase, au făcut cozi la tarabele din Piaţa Dacia.

Pepenii de Dăbuleni şi-au făcut apariţia mai devreme în acest an în pieţe, spre bucuria braşovenilor care vor să se mai răcorească în aceste zile fierbinţi. Lebeniţele româneşti, dulci şi delicioase, au făcut cozi la tarabele din Piaţa Dacia.

Dacă pepenii de import sunt lipsiţi de gust şi, pe deasupra, au şi preţuri destul de mari, cei autohtoni sunt aşteptaţi cu nerăbdare în fiecare an. Pepenele de Dăbuleni este primul care se coace în fiecare an. De această dată, producătorii au recunoscut că au utilizat diverse soluţii pentru ca pepenii să se coacă mai repede şi să devină dulci şi numai buni de mâncat.

Preţurile sunt şi ele mai mici decât în cazul pepenilor de import, astfel că pentru cumpărători satisfacţia este dublă.

În câteva zile se aşteaptă şi coacerea pepenilor din alte zone cu tradiţie, astfel că preţurile vor scădea şi mai mult. Într-o vară atât de toridă cum s-a arătat deja şi se anunţă la fel şi în continuare, mulţi pepeni româneşti în piaţă reprezintă o veste foarte … răcoroasă.

Vifor Rotar