Craciunul a venit cu intarzieri masive si pe calea ferata

Mai multe trenuri care au plecat sau ajuns luni la Brasov au intarziat zeci de minute. CFR a anuntat ca au fost probleme tehnice intre Darste si Predeal, unde s-a circulat cu dificultate pe un singur fir din cauza problemelor aparute la sistemul de semnalizare.

Reprezentantii CFR dau vina pe clorura de calciu improscata de pe DN 1 pe calea ferata. Aceasta ar fi afectat izolatorii sistemului de semnalizare, ceea ce a facut ca circulatia sa se desf[soare pret de cateva ore decat pe un singur fir. Pentru cei care au circulat luni pe calea ferata prea putin a contat motivul pentru care au intarziate trenurile. Oamenii au inghetat serios pana sa urce in trenurile la care isi cumparasera bilete sau in care calatoreau rudele lor.

Cine a ales sa calatoreasca in aceste zile de Craciun cu trenul a avut nevoie de nervi de otel.

De exemplu, trenurile dinspre munte spre Bucuresti au avut intarzieri chiar si de opt ore, pe ruta Brasov-Bucuresti. Din cauza lor, alte garnituri au fost nevoite sa plece cu intarziere din Gara de Nord din Bucuresti spre alte destinatii.

In cazul unora, plimbarea s-a transformat intr-un cosmar si mai mare. Dupa ce au fost anuntati de controlori ca trenul va avea intarziere, unii au coborat pentru o scurta plimbare in Predeal, fara sa stie ca decizia avea sa-i coste si mai multe decat orele pierdute deja in tren.

Garnitura, despre care credeau ca va mai ramane blocata pe sine, s-a urnit si a plecat din Predeal cu tot cu bagajele calatorilor care luasera de bun ce le spusesera ceferistii.

Abia tarziu in seara traficul feroviar a revenit la normal.

