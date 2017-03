Crin Antonescu, trăiește și zice: ”în multe chestiuni il simțeam mai aproape pe Dragnea, un pic mai radical, mai hotărât, mai dispus la bătaie politică”

Cel mai frumos și mai promițător proiect politic de la Revolutie, Uniunea Social-Liberala se confirma – a fost ingropat de catre SISTEM (a se citi moștenitorul SECURITĂȚII) cu ajutorul lui Victor Ponta. Basescu, unul din arhitectii SISTEMULUI, nu mai avea nici o sansa fara tradarea lui Ponta. Tot el a tradat si pe cei 7,5 milioane de romani care au spus DA la referendum și pentru care a primit Dragnea condamnare! Crin Antonescu a explicat miercuri seara cum a fost anuntat, in perioada guvernarii USL, de premierul Victor Ponta ca dorea sa o numeasca pe Laura Codruta Kovesi in functia de sef al DNA. Fostul presedinte al PNL a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca a fost anuntat de acest lucru in biroul sau, chiar de catre Ponta, si ca i-a spus inca de atunci ca nu este de acord.

„Eu am aflat de intentiile de propunere ale dl Ponta intr-o discutie care a avut loc la mine in biroul de presedinte al Senatului. (…) Ne-a adus la cunostinta ca doreste ca ministrul Justitiei sa faca acele propuneri”, a spus Antonescu.

El a precizat ca in acel moment functia era ocupata de Mona Pivniceru.

Victor Ponta „a enuntat aceste nume” (kovesi n.r.) si „i-am spus ferm, si am si avut o discutie, nu foarte lunga, ca nu cred ca e bine”, a adaugat Crin Antonescu.

Acesta a spus ca i-a transmis lui Ponta ca, in opinia sa, ministrul Justitiei de atunci, Mona Pivniceru, ar fi trebuit sa continue procedurile de concurs.

Liviu Dragnea era de fata la discutie, a mentionat Antonescu, subliniind insa ca era „clar ca purtatorul si sustinatorul acestei ipoteze a fost dl Ponta”.

Mona Pivniceru „refuzand aceasta formula a si plecat”, si „am refuzat si eu, si noi, PNL, sa pastram ministerul Justitiei in aceste conditii”, a continuat Crin Antonescu.

Chestionat la emisiunea Subiectiv de ce s-a opus numirii Laurei Codruta Kovesi, el a explicat ca nu avea „ceva personal” cu actualul procuror sef al DNA.

Dar „cata vreme noi am descris in opozitie un sistem in care am pus sub semnul intrebarii anumite jocuri politice pe care conducatorii parchetelor le-au facut in favoarea lui Traian Basescu, cat in perioada suspendarii si a referendumului avusese loc incidentul cu anchetele cu Biblia pe capota, ale Parchetului General, nu am considerat ca e normal „sa sustin numirea sa”.

Intrebat in cine a avut mai multa incredere, in Victor Ponta sau in Liviu Dragnea, in perioada USL, Crin Antonescu a raspuns ca a avut incredere „in egala masura”, dar a avut o „relatie apropiata si cu dl Dragnea”.

„In multe chestiuni il simteam mai aproape pe Liviu Dragnea, un pic mai radical, mai hotarat, mai dispus la bataie politica”, a argumentat fostul lider al PNL, concluzionand insa ca „raspunsul pe fond este ca am avut egala incredere si i-am tratat pe ambii ca parteneri”.

Antonescu a precizat ca nu a discutat niciodata cu Traian Basescu despre numirea sefilor procurorilor: „Niciodata nu a discutat cu Traian Basescu pe niciun subiect, exceptand discutia privitoare la pactul de coabitare, la care m-am pronuntat categoric impotriva semnarii pactului si am incercat pana in ultima clipa sa-l conving pe Victor Ponta nu faca acest gest politic”.

El a mentionat ulterior ca a mai exista o discutie in legatura cu acest subiect, cand fostul presedinte a venit la Senat – de fata era si Victor Ponta – pentru a discuta cum se fac procedural numirile.

„Am spus si atunci ca singura modalitate normala e ca Mona Pivniceru sa fie lasata sa parcurga toate procedurile pana la capat”, a aratat Crin Antonescu.

Ex-presedintele PNL a notat ca Victor Ponta „parea foarte hotarat in perioada aceea” cand „ceva s-a modificat definitiv in raporturile si comunicarea dintre noi”.

Acesta a aratat ca au fost „interesante” pentru el „povestile pe care dl Sebastian Ghita le-a facut recent”, aratand ca nu stia ca exista „ acest cerc din care dl Ponta face parte”.

„Stiu un lucru si il spun cu parere de rau: in ciuda celor intamplate nu mi-am schimbat pararea ca dl Ponta era si este un om cu multe calitati si cu un posibil viitor important in politica romaneasca. I-am spus de la inceput ca important este ca el, in ciuda climatului din partid, a ceea ce a invatat de la alti politicieni mai batrani, e foarte important sa creada ca totusi votul oamenilor e mai important decat sistemele. Nu a putut face lucrul acesta si primul perdant din aceasta neputinta e chiar domnia sa”, a spus Antonescu.

Intrebat ce ar face diferit daca ar fi sa retraiasca momentul USL, Crin Antonescu a raspuns: „USL trebuia rupt in momentul in care s-a semnat pactul de coabitare, cronologic inainte de numirea procurorilor, dar nu cred ca am fi ajuns intr-o situatie mult mai buna”.

Horia D.R.