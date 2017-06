Criza politică și guvernamentală. Cine sunt viitorii ministrii in Guvernul Tudose?

Liviu Dragnea a prezentat miercuri lista membrilor guvernului Mihai Tudose, in care sunt mentinuti, printre altii, Tudorel Toader, Lia Olguta Vasilescu sau Carmen Dan. Este infiintat un nou post, cel de vicepremier fara portofoliu, care ii va reveni PSD lui Marcel Ciolac, Buzau, acesta urmand sa se ocupe de coordonarea proiectelor in care sunt implicate mai multe ministere.

In scurtele declaratii facute de premierul desemnat, acesta a insistat asupra unei „discipline financiare crescute” si a precizat ca „rolul ANAF-ului va fi foarte important”.

De remarcat intrarea in guvern a doi dintre cei mai puternici baroni PSD: Adrian Tutuianu (PSD Dambovita, desemnat ministru al Apararii) si Marcel Ciolacu (PSD Buzau, propus vicepremier fara portofoliu).

Plecarile cele mai importante din guvern sunt Viorel Stefan (Finante, inlocuit de Ionut Misa), Ana Birchall (Afaceri Europene, inlocuita de Victor Negrescu), Gabriel Les (Aparare, inlocuit de Adrian Tutuianu), Ionut Vulpescu (Cultura, inlocuit de Lucian Romascanu), Pavel Nastase (Educatie, inlocuit de Liviu Pop), Serban Valeca (Cercetare, inlocuit de Lucian Georgescu), Augustin Jianu (Comunicatii, inlocuit de Lucian Sova) si ALexandru Petrescu (mediul de Afaceri, inlocuit de Ilan Laufer).



Lista ministrilor (prezentata de Liviu Dragnea):

Premier: Mihai Tudose

Vicepremier, ministrul Dezvoltarii: Sevil Shhaideh (ramane)

Vicepremier, ministrul Mediului: Gratiela Gavrilescu (ramane)

Vicepremier fara portofoliu: Marcel Ciolacu (nou)

Finante: Ionut Misa (in locul lui Viorel Stefan)

Justitie: Tudorel Toader (ramane)

Aparare: Adrian Tutuianu (in locul lui Gabriel Les)

Interne: Carmen Dan (ramane)

Externe: Teodor Melescanu (ramane)

Economie: Mihai Fifor (in locul lui Mihai Tudose)

Munca: Lia Olguta Vasilescu (ramane)

Transporturi: Razvan Cuc (ramane)

Ministru delegat pentru Fonduri Europene: Rovana Plumb (ramane)

Afaceri Europene: Victor Negrescu (in locul lui Ana Birchall)

Agricultura: Petre Daea (ramane)

Cultura: Lucian Romascanu (in locul lui Ionut Vulpescu)

Educatie: Liviu Pop (in locul lui Pavel Nastase)

Cercetare: Lucian Georgescu (in locul lui Serban Valeca)

Energie: Toma Petcu (ramane)

Ape si Paduri: Doina Pana (ramane)

Comunicatii: Lucian Sova (in locul lui Augustin Jianu)

Sanatate: Florian Bodog (ramane)

Tineret: Marius Dunca (ramane)

Consultare si Dialog Social: Gabriel Petrea (ramane)

Relatia cu Parlamentul: Viorel Ilie (ramane)

Mediul de Afaceri: Ilan Laufer (in locul lui Alexandru Petrescu)

Turism: Marius Dobre (ramane)

Romanii de Pretutindeni: Andreea Pastarnac (ramane)



Declaratii:

La intrebarile ziaristilor, Mihai Tudose a sustinut ca nu a plagiat lucrarea sa de doctorat, afirmand ca teza sa a fost „judecata pe reglementarile de acum, care nu erau in vigoare” la momentul redactarii. Intrebat concret ce reguli de citare s-au schimbat, Tudose a evitat un raspuns concret dar a spus ca intelege „prin ce mijloace incearca cineva sa ne slabeasca”.

Mihai Tudose:

Nu am castigat un premiu, am fost desemnat sa ma duc sa muncesc pentru tara

Prioritatea va fi implementarea programului de guvernare, cu un control politic foarte strict, aproape saptamanal la inceput

Vom implementa cateva masuri noi

De acum toti membrii guvernului vor raporta ce fac, in primul rand prin fapte si nu doar prin declaratii

De acum incolo vorbim doar despre ceea ce membrii Guvernului fac pentru tara

Una dintre disfunctionalitatile vechiului guvern a fost anumite initiative care necesitau corelare inter-institutionala

E foarte greu ca un secretar de stat sa coordoneze alti doi trei patru ministri si atunci a fost solutia vicepremierului cu atributii sociale

Intrebari (cu italice):

Mihai Fifor ramane presedintele comisiei de ancheta?

Dragnea: Nici el nici Tutuianu nu mai pot conduce cele doua comisii

Cat a contribuit premierul la lista?

Dragnea: Ca sa nu mai stam in minciuna, guvernul precedent nu a fost o decizie personala a mea, au pa[rticipat 14 – 15 colegi, inclusiv dl Grindeanu, care a facut 4-5 propuneri, toate acceptate, prima fiind Jianu

Cum comentati acuzatiile legate de apropierea de SRI si acuzatiile de plagiat?

Tudose: Nu am avut nicio legatu5ra de colaborare cu SRI, nici nu am. Lucrarea de doctorat a fost facuta pentru mine, pentru a acumula niste cunostinte, nu a fost facuta pentru a capata functii, posturi sau remuneratii,.

Cand a inceput iuresul cu plagiatele, pentru a nu intra in aceasta morisca, am zis ca renunt la titlul de doctor. In opinia mea nu am plagiat. Lucrarea a fost judecata pe reglementarile de acum, care nu erau in vigoare atunci

Dragnea spune un banc „tare”: Circula un banc ca l-am propus pe Tudose premier ca prin el sa preluam controlul asupra SRI

Tudose: Nu am trecut niciodata in CV ca sunt angajat, dovada e si declaratia de avere, a fost un titlu academic obtinut acolo care nu a mai fost folosit ca atare pentru ca intre timp am intrat in guvern

Ce modificari a suferit programul de guvernare?

Tudose: Nu s-au eliminat masuri, se introduc masuri de predictibilitate fiscala, masuri sociale, cu o disciplina financiara crescuta. De aici pleaca tot. Rolul ANAF-ului va fi foarte important

Trei ministri cu zero obiective sunt pastrati, cum comentati?

Dragnea, ironic: Sunt din ce in ce mai invidios ca primeste Mihai mai multe intrebari si chiar incepe sa imi para rau ca poate ar trebui sa fiu eu la SRI sa primesc si eu atatea intrebari. Au fost o serie de nerealizari pentru ca pe circuitul de avizare actele normative finalizate si plecate din ministere nu au fost duse pana la capat. Eu personal am primit de la 8 federatii si 2 structuri nationale de tineret sustinere pentru dl ministru Dunca. Sunt exact cei cu care a lucrat. Atunci a fost o evaluare nu pe ministri, ci pe domenii

Ce il recomanda pe dl Fifor la economie? Este de formatie filolog

Tudose: Putere de munca, determinare si dorinta de a duce la indeplinire programul de guvernare pe domeniu. A participat activ la realizarea programului de guvernare, se va vedea maine la audieri. Nu trebuie sa fii economist la ministerul Economiei, trebuie sa intelegi cum functioneaza economia



Presedintele a promulgat legea salarizarii. Cum comentati?

Dragnea: E o mare satisfactie si apreciez foarte mult faptul ca a promulgat legea in ciuda presiunilor publice. E o veste foarte buna pentru toata lumea

E o coincidenta ca toti cei care au refuzat functia de premier sunt ministri?



Dragnea: Nu, chiar nu.

Cand s-au schimbat regulile privind citarea corecta si cele privind plagiatul?



Tudose: Intre momentul in care am realizat lucrarea si momentul in care am depus-o. Inteleg prin ce mijloace incearca cineva sa ne slabeasca



Daca Dragnea poate deveni premier, va veti da la o parte?

Tudose: Evident ca da



Cat de des veti evalua noul guvern?

Dragnea: Noi i-am cerut dl Tudose sa faca singur evaluarea ministrilor si a implementarii programului de guvernare. La partid o sa urmarim si noi. Faptul ca sunt doi vicepremieri PSD imi da foarte multa incredere ca orice abatere de la program va fi corectata rapid

Ii cereti dl Tudose ca va pleca daca veti dori? Isi mai depun ministrii demisiile?



Dragnea: Demisiile in alb nu au fost cerute de mine, nici nu m-au interesat. Au fost scrise in euforia acelei nopti si date dl Busuioc, fostul si probabil viitorul secretar general al Guvernului. Am investit incredere si in dl Tudose, ca si in cazul precedent.

Cum comentati criza vaccinurilor?



Dragnea: Tocmai le-am spus colegilor mei nu mai vreau eu sa raspund si sa dau explicatii pentru orice problema din guvern. Va invit sa-l intrebati pe dl Bodog imediat ce depune juramantul



Ce ministri a propus dl Grindeanu si ce ministri ati propus dl Tudose?

Dragnea: Nu are importanta acum.

Ce se intampla cu Fondul de Dezvoltare?

Dragnea: Dl premier e cel care a coordonat elaborarea proiectului. Noi am avut in vara lui 2016 o intalnire in care am creionat programul de guvernare. El a venit cu ideea acestui fond de dezvoltare. El l-a elaborat, l-a depus la Guvern, am discutat zilele astea si nu cred ca se poate OUG, vom intra intre primele proiecte legislative la inceputul lui septembrie

Tudose: In prima sedinta de guvern e prezentat proiectul, pus in dezbatere publica, la inceputul lui septembrie adoptat de guvern inclusiv cu aprobarea de la Comisia Europeana

Ce se intampla cu dl Toader?



Dragnea: Azi, organizatia Iasi si l-a asumat, cu sustinere. Nu i-am cerut sa se inscrie in PSD

Darius Valcov e angajat la grupul PSD. Cu ce se ocupa? Are nevoie de banii de acolo?



Dragnea, inainte de a pleca: Chiar am vrut sa raspund…