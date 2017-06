Criza politică și guvernamentală. Dragnea dezvăluie cum trebuie să fie viitorul premier

Romania a reintrat in normalitate

A fost o actiune politica asumata de PSD si ALDE, asumandu-ne si un risc politic

Nu puteam risca ca un program de guvernare ambitios sa fie pus sub semnul intrebarii

Pentru noi ramane cel mai important programul de guvernare care schimba Romania in bine

PSD a iesit intarit din aceasta incercare

Exista in continuare presiuni pentru ca aceasta coalitie sa nu reuseasca sa isi duca programul de guvernare la capat

Aceasta incercare esuata a unui grup de cativa cetateni, unii oameni politici, altii oameni de afaceri, de a preluat prin forta guvernarea a esuat.

Intrebari

Mai aveti majoritate?

Dragnea: Din cate stiu majoritatea e mai mare decat minoritatea. In conditiile in care in aceasta inclestare noi am reusit sa avem o majoritate calificata, nu se pune problema majoritatii instalarii noului guvern.

Ce va face PSD in continuare?

Dragnea: In zilele urmatoare vom avea un CEX si duminica o intalnire cu grupurile parlamentare. Luni mergem cu o propunere la presedinte

Decizia finala se ia in CEX sau in grupuri?

Dragnea: Si, si. Intai discutam candidatul de prim ministru. Sunt absolut convins ca presedintele Iohannis va fi interesat in continuare de stabilitatea Romaniei. Toate mesajele publice pe care le-a dat au fost mai mult decat corecte. Sunt absolut convins ca luni va accepta propunerea noastra. Oameni din guvern, fosti oficiali din guvern dati afara spuneau despre un Iacov care suna, mergea peste secretarul general al guvernului si care suna si in partid. Pe langa dl Jianu care isi suna si fostii profesori, suna si acest domn

Ati discutat cu dl Iohannis?

Dragnea: Nu, pana acum nu.

Ce se intampla cu cei care au votat impotriva motiunii?

Dragnea: Nu se intampla nimic, noi nu mai avem treaba cu ei. Din partea colegilor mei dl Grindeanu nu va avea de suferit. Nu mai e membru PSD, el trebuie sa fie atent la cei cu care s-a aliat. Cu noi nu are nicio problema.

Ponta si Grindeanu mai au un viitor in PSD?

Dragnea: Raspunsul meu e nu. Fiecare organizatie va discuta fiecare caz in parte. Cand organizatia nu decide, decide CEX.

Ce profil are viitorul premier?

Dragnea: Sa fie un om corect, responsabil, care sa nu fie aventurier, sa aiba capacitatea de implementare a programului de guvernare, un om cinstit.



Exista varianta unui premier din afara partidului?

Dragnea: Nu cred. Eu am patru variante, si doamne si domni. Avem toate argumentele sa finalizam saptamana viitoare votul pentru noul guvern. Daca luni avem desemnarea de la Cotroceni, in cateva zile intram cu votul in parlament.

Sunt absolut convins ca nici presedintele nu ia in calcul scenariul anticipatelor.

Despre UDMR?

Dragnea: Avem un acord de colaborare parlamentara. Am discutat si cu ei in aceste zile. Acele proiecte de acte normative erau in procedura parlamentara. Niciodata nu am avut vreo discutie pentru a face un troc intre anumite legi contra voturi pentru motiune. Nu am facut-o, nu o voi face absolut niciodata.

Despre decizia CCR?

Dragnea: Nu e preocuparea mea, nici a viitorului premier. Cand ii va veni sorocul, poate la toamna vom vedea.

Despre votul la motiune?

Dragnea: Unii colegi au fost amenintati cu dosare. Nici nu stiu daca cei care ii amenintau se bazau pe ceva

I-ati cerut lui Grindeanu sa nu dea OUG 14?

Dragnea: Categoric nu.