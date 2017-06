Criza politică și guvernamentală. Foștii ministrii vor sa-si retraga demisiile!

„Cred ca o sa ne retragem toti demisiile ca sa poata fi functionala activitatea ministerelor pana in momentul in care va fi investit viitorul guvern, sa asiguram conducerea ministerelor ca interimari. Eu mi-am delegat atributiile catre un secretar de stat, dar alti colegi ai mei nu au apucata sa le delege sau nu au av ut posibilitatea sa o faca pentru ca Ministerul Dezvoltarii Regionale, de exemplu, a fost totalmente destructurat in aceste zile pentru ca, dupa demisia lui Sevil Shhaideh au fost demisi in bloc toti secretarii de stat, secretarii generali si secretarii generali adjuncti.a declarat Lia Olguta Vasilescu, potrivit News.ro.Ea a precizat ca inclusiv demisiile lui Sevil Shhaideh si Carmen Dan pot fi retrase intrucat presedintele nu a emis decretele de revocare din functie. „Pana acum demisiile noastre nu au devenit operationale pentru ca ar fi trebuit ca presedintele sa emita un decret, ceea ce nu s-a intamplat nici macar in cazul celor doua doamne pentru care au fost trimise la Cotroceni demisiile lor”, a mai spus Vasilescu.

Demisia lui Sevil Shhaideh si a lui Carmen Dan, inaintate de Sorin Grindeanu presedintelui, au fost depuse vineri la Palatul Cotroceni, alaturi de propunerile ca premierul si Augustin Jianu sa ocupe, interimar, portofoliile Internelor si Dezvoltarii.

Premierul Sorin Grindeanu a trimis la Cotroceni demisiile lui Carmen Dan si a lui Sevil Shhaideh si propunerile de numire a lui Augustin Jianu ca vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, iar el insusi preia Internele.

„Premierul Sorin Grindeanu a trimis catre Administratia Prezidentiala propunerile de vacantare a posturilor de ministru al Afacerilor Interne si de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Au fost trimise si propunerile de numire, ca interimari, a domnului Augustin Jianu in functia de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si a domnului Sorin Grindeanu in functia de ministru al Afacerilor Interne”, se arata intr-o informare a Guvernului cu putin inaonte de votul motiunii de cenzura.

Tudorel Toader: Demisia mea devine irevocabila pe 30 iunie

Ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca „Demisia devine irevocabila la 15 zile de la momentul depunerii la primul ministru. Eu mi-am depus demisia pe 15 iunie, devine irevocabila pe 30 iunie. Dupa 30 iunie eu nu imi mai pot retrage demisia, dar nu inseamna si o incetare a mandatului. Tot timpul eu am spus ca imi voi asigura interimatul pana in ultimul minut de mandat. Mandatul inceteaza la momentul numirii altui ministru.”

„Este necesara asigurarea continuitatii pana la desemnarea noului ministru. Am deplina convingere ca pana pe 30 iunie vom avea un nou Guvern”, a adaugat Tudorel Toader.

Intrebat daca si-ar dori sa continue la conducerea Ministerului Justitiei si in viitorul Guvern, Tudorel Toader a raspuns ca „La aceasta intrebare voi raspunde daca va fi cazul, atunci cand, eventual, tema va fi de actualitate.”

Tudorel Toader a mai afirmat ca a avut, miercuri, o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intalnire in candrul careia au fost abordate doua teme de discutie: „concursul dintre efectele juridice pe care le produce demisia unui ministru si efectele juridice pe care le produce motiunea de cenzura, in sensul evitarii vidului”, precum si stadiul legilor justitiei.

„Cu privire la legile justitiei nu exista nicio intarziere. Termenul este final de luna iunie, ceea ce inseamna ca suntem in termen”, a spus Tudorel Toader.

In ceea ce priveste decizia CCR privind abuzul in serviciu, Tudorel Toader a precizat ca „Avem decizia publicata in Monitorul Oficial, astazi vom stabili graficul dezvaterilor publice cu privire la punerea in aplicare a deciziei CCR.”

Sursa: HotNews, AGERPRE, TVR.

