Criza politică și guvernamentala – Grindeanu și Ponta caută sprijin, clarificările amânate pentrumiercuri!

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a fost primit cu urale la sediul organizaţiei PSD Timiş, unde încearcă să obţină sprijinul cât mai multor parlamentari şi lideri locali, atât pentru moţiunea de cenzură, cât şi în lupta din partid cu Liviu Dragnea. Premierul a anunţat că se reînscrie în PSD.

Sorin Grindeanu a făcut o adevărată baie de mulţime în faţa sediului PSD Timiş. Oamenii au scandat „Grindeanu-n PSD” şi „Jos Dragnea”!Iar premierul le-a cerut acestora să se organizeze astfel încât să asigure democraţia în partid. Le-a mulţumit celor care îi sunt alături şi le-a dat asigurări că sunt de partea bună a istoriei.

Sorin Grindeanu le-a explicat susţinătorilor ce i-a cerut lui Liviu Dragnea: să-şi asume împreună răspunderea, să organizeze congres şi să garanteze că PSD nu va pierde guvernarea.

Sorin Grindeanu: „Am vrut să vad dacă în Timișoara, în PSD, mai sunt oameni cărora să nu le fie frică. Și ați văzut cu toții reacția oamenilor din Timișoara, din Caraș. Am mai vrut să transmit o dată ceea ce i-am transmis și până acum lui Liviu Dragnea, să realizeze în ce situație a pus acest partid și să-și asume, să fie bărbat politic, să vină în fața congresului și să hotărască congresul linia pe care merge partidul„.

În Timiş, PSD are 4 deputaţi şi 2 senatori, care şi-au exprimat deja sprijinul pentru Sorin Grindeanu.

La şedinţa de la organizaţia Timiş au participat şi consilieri locali şi judeţeni dar şi membri ai conducerii judeţene ai PSD.

Moţiunea de cenzură a coaliției PSD-ALDE a fost citită în Parlament duminică după-amiază, şi nu luni, aşa cum era programata iniţial. Moţiunea va fi votată miercuri în plenul Parlamentului.