Criza politică și guvernamentală – Kelemen Hunor: Majoritatea trebuie să aibă dreptul de a schimba premierul

Lupta pe moțiune si pentru aliatul cu potentialul cel mai mare

Președintele PSD, Liviu Dragnea, despre negocierile cu UDMR

„Azi am discutat despre situația politică actuală – era firesc să discutăm asta. Am mai discutat la telefon zilele trecute Am înțeles că și comnul președinte Kelemen a spus lucrul ăsta. Este firesc, este dreptul majorității, este un drept constituțional, legitim, de a-și avea guvernul în urma rezultatului alegerilor. Am înțeles că s-a spus la televizor, sau la o televiziune, că am vândut Transilvania. Nu vindem Transilvania, nu vindem nicio bucată din țară. Am discutat foarte mult despre situația actuală și foarte important, ce putem face ca pe viitor astfel de situații, indiferent despre ce majoritate va fi vorba, să nu se mai întâmple în România”, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, după întâlnirea cu liderii UDMR.”Am început să discutăm, nu este foarte simplu, dar vedem ce este nevoie să modificăm pentru a nu se mai întâmpla așa ceva niciodată în România”, a adăugat el.

„Nu ne-am dat seama dacă e vorba de legislație sau de Constituție, dar totuși este o situație cu care nu ne-am mai confruntat și este pentru prima dată și trebuie s-o luăm în serios”.

Întrebat cum s-a întâmplat ca tocmai astăzi ca 3 proiecte de lege esențiale pentru UDMR să treacă prin comisiile parlamentare de specialitate, liderul PSD a subliniat că legile erau în procedură parlamentară de o perioadă de timp, iar despre aceste acte s-a discutat încă de la începutul sesiunii parlamentare. „Le-a venit rândul, vor mai fi legi”, a spus Dragnea. Întrerupt de jurnaliștii care au subliniat că proiectele nu se aflau pe ordinea de zi, Liviu Dragnea a arătat că liderii de grup s-au întâlnit cu președinții de comisii și au discutat separat. „Dacă mă întrebați serios, eu nu știu exact ce conține fiecare lege în detaliu. Noi am discutat foarte mult despre componenta politică”, a subliniat Dragnea, contrazis imediat de jurnaliști care l-au citat pe Kelemen Hunor. Președintele UDMR menționase că s-a discutat cu „proiectele în mână”. „Aici sunt două camere, eu vă spun la ce am participat”, a răspuns Dragnea.

Comisia de administraţie a Senatului a adoptat luni un proiect de lege privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România.

Senatul este prima cameră sesizată. Camera Deputaţilor este for decizional.

„Am discutat despre ziua de 15 martie, dar vreau să dau o informație care cred că e importantă – sunt și alte minorități naționale care au prin lege adoptată o zi a lor – turcii, tătarii. Și comunitatea maghiară a dorit o astfel de zi. Și s-a aprobat azi”, a declarat Dragnea.