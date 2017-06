„Tot conflictul de la asta a pornit, de la faptul că domnul Dragnea nu poate fi el prim-ministru și-atunci oricine e prim-ministru e rău”, a declarat Victor Ponta luni seară la TVR, la emisiunea România 9. El a explicat cum s-au derulat evenimentele din ultimele 6 zile. Actualul secretar general al guvernului este de părere că miercuri, indiferent de rezultatul moțiunii, Liviu Dragnea pierde. Câștigă însă președintele Klaus Iohannis și UDMR-ul. „Dacă cei de la UDMR și minorități împreună (…) dacă participă într-adevăr la vot, sigur că moțiunea va trece, pentru că mulți din colegii cu care am vorbit n-o să le mai cer eu să își pericliteze cariera politică”, a subliniat Victor Ponta. „Eu sigur nu mă gândeam în urmă cu 6 zile că o să ajung înapoi la Palatul Victoria”, a admis actualul secretar general al guvernului Grindeanu, Victor Ponta. „Vreau să fac precizarea și pentru prietenii mei, și pentru dușmanii mei, că nu stau mult de data asta la Palatul Victoria, în funcție, sigur, de lucrurile care se vor întâmpla în zilele următoare mă voi întoarce, evident, la calitatea de deputat”, a indicat Ponta. El a povestit că miercurea trecută a vorbit cu premierul Sorin Grindeanu. „I-am zis – dom’le, sincer, nu mă așteptam să reziști atât de tare la ce ți-au făcut”. Grindeanu i-a răspuns „Bun, dar vino să mă ajuți”. Victor Ponta s-a întors atunci în țară, cu primul avion. Premierul a fost „prea umilit”, a explicat secretarul general al guvernului. „Cum poți tu să faci un raport, l-a făcut domnul Vâlcov dar, mă rog, l-a făcut la solicitarea domnului Dragnea, cum poți tu să faci un raport în care în primul rând să spui tu despre propriul tău guvern că e cel mai prost, cel mai slab, că nu-i în stare să facă nimic. Păi toți miniștrii, fără nicio excepție, toți miniștrii au fost propuși de către domnul Dragnea. Deci n-au fost propuși de domnul Grindeanu (…) Pe unii nici nu-i cunoștea domnul Grindeanu, s-au cunoscut acolo, la Parlament”, a subliniat Victor Ponta.

Despre situația găsită la Secretariatul general al guvernului

„Toate documentele, înainte să ajungă la primul ministru, trebuia să ajungă la domnul Busuioc. Domnul Busuioc, care era pus acolo de domnul Dragnea. (…) De exemplu, am fost uimit, cred că e și ilegal, informările acelea strict secrete de la SRI, SIE, pentru primul ministru, eu le-am găsit la domnul Busuioc în birou. Ceea ce nu e în regulă. Adică erau nedesfăcute, nu că le citise Grindeanu și i le-a dat lui Busuioc. Deși nu avea voie. Deci practic guvernul era condus de către domnul Busuioc ca reprezentantul, unsul pe pământ al domnului Dragnea”.

Greșelile lui Liviu Dragnea, analizate de Victor Ponta

„Domnul Dragnea a făcut, care altfel e un om foarte bun la partea din spate a scenei, nu în față, dar în spate e foarte bun, a făcut niște greșeli fundamentale.

1. Și-a închipuit la ordonanța 13 că n-o să protesteze nimeni. Și ați văzut ce a ieșit. (…)

2. Și-a închipuit că poți să conduci un guvern nefiind tu prim-ministru. Ceea ce nu merge, adică aia are o limită.

3. Și-a închipuit că, dom’le, la Curtea Constituțională o rezolvă cu legea aia care îi interzice să… uite că n-a rezolvat-o. Nu știu cum, că nu îmi dau seama, dar n-a rezolvat-o.

4. Și-a închipuit că dacă îi spune domnului Grindeanu „Băi, Sorin, uite, îți dau o funcție, zi tu ce vrei, șef la ASF, nu știu, șef de vamă, sau… domnul Grindeanu zice ‘Dă-mi funcția și plec’. Uite că nu a fost așa”.

Victor Ponta este de părere că miercuri, indiferent de rezultatul moțiunii, Liviu Dragnea pierde, câștigă președintele Klaus Iohannis și câștigă UDMR-ul.

„A demonstrat că atunci când e nevoie de foarte mult dialog, înțelepciune și un pic de flexibilitate, altfel n-ai cum să conduci un partid, o țară, n-a putut să facă lucrul ăsta (…) Îmi pare rău de PSD, îmi pare rău de cei care au votat PSD, că nu cred că se așteptau și în niciun caz nu își doreau așa ceva”, subliniază Victor Ponta.

„Domnule, nu funcționează nici în România, nici în Marea Britanie, nici în Germania, unde vreți dvs., primul ministru este și șeful partidului. (După 11 decembrie n.r.) domnul Dragnea rămânea, ca pe vremea mea, președinte executiv, numărul 2 în partid, că și pe vremea mea, să știți, domnul Dragnea a condus partidul, nu l-am condus eu, că eu eram la ședințe, la deplasări, aveam alte lucruri de făcut (…) Tot conflictul de la asta a pornit, de la faptul că domnul Dragnea nu poate fi el prim-ministru și-atunci oricine e prim-ministru e rău”, conchide Victor Ponta.

Fara sa uite detalii istorice vechi (poate recitite recent) uita ca avea o majoritate imensa cu USL dar a anuntat UDMR la guvernare. Acum critica: „Foarte puțini oameni știu – 15 martie 1848 Proclamația de la Budapesta are 12 puncte. Punctul 12 spune Unirea cu Transilvania. Eu, ca român, nu pot (să fiu de acord cu acest punct 12 n.r.). E o chestiune care n-a fost rezolvată în 150 de ani și mă gândesc cum o rezolvi într-o oră”.

Despre votul de miercuri – calculele lui Victor Ponta

„Dacă cei de la UDMR și minorități împreună (…) dacă participă într-adevăr la vot, sigur că moțiunea va trece, pentru că mulți din colegii cu care am vorbit n-o să le mai cer eu să își pericliteze cariera politică”, a subliniat Victor Ponta.”Dar atunci consecințele pe termen mediu și lung pentru politica românească vor fi mult mai complicate decât sunt acum”, avertizeaza Ponta.

„La ultimele alegeri cred că a fost cea mai scăzută prezență, 39%, nu? (…) Cred că ideea că, dom’le, actualul mod de a se face politică în România este total inacceptabil – îl pui pe Grindeanu, zici că-i bun, după aia îl înjuri pe Grindeanu și zici că-i rău, e bun UDMR-ul, dar e rău UDMR-ul, dar PNL-ul zice să… și se va întâmpla la un moment dat ce s-a întâmplat în Franța ieri, și anume așa, o masacrare a clasei politice. La noi s-a încercat masacrarea cu DNA-ul. N-a produs efecte. În schimb, o masacrare cu votul da, aia se va întâmpla”.

Dacă moțiunea nu trece, Victor Ponta va rămâne alături de Sorin Grindeanu până la formarea guvernului Grindeanu 2, după care se va întoarce în Parlament.

Ponta a confirmat în acest context că mai mulți colegi din PSD i-au oferit funcții de ministru.

„Domnul Grindeanu a zis ‘dom’le, să-și dea demisia Dragnea’, să păstrăm guvernul PSD, să facem congres Dragnea contra Grindeanu. Și ei au zis ‘nu, dom’le, noi avem mandat să-i spunem lui Grindeanu să plece și dacă vreți niște funcții de miniștri’. Nu vrem, dom’le, nicio funcție de ministru în felul ăsta. Adică n-ați înțeles de fapt care-i problema”, a detaliat Victor Ponta.

„Cred că fac un lucru bun, indiferent de rezultatul de miercuri, chiar dacă eu o să fiu singurul care votează împotriva moțiunii, tot împotrivă o să votez pentru că nu mi-aș fi putut imagina în anii – eu am fost doar la PSD deputat, am votat multe moțiuni, dar niciuna împotriva PSD-ului – nu mi-am putut imagina că, fără ca domnul Iohannis să facă ceva, în 2015 știți, îmi cerea demisia – dom’le, acuma domnul Iohannis n-a făcut nimic, era prin America, nu? În vizită. Îi dăm noi funcția de prim ministru. Nu mi-am putut imagina că un partid, oricum se numește el, PSD sau altfel, are doi premieri în partid, pe Grindeanu și pe Ponta, să-i dea afară pe amândoi în 24 de ore iarăși e o premieră istorică”, a mai arătat Ponta luni seară, la TVR.

Sursa: TVR

Horia D.R.