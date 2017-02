CSM FACE MAI MULT POLITICĂ DECÂT JUSTIȚIE! CINE VA REUȘI SĂ ECHILIBREZE PUTERILE IN STAT?

CSM apreciaza ca afirmatiile lansate in spatiul public, prin care se contureaza imaginea unui sistem judiciar care nu este independent si a unor magistrati care isi desfasoara abuziv activitatea, la comanda politică.

Asa este si CSM are dreptate cand afirma că spusele lui TariceanuConsiliul mai sustine ca astfel de afirmatii „pot afecta nu numai independenta, imaginea, credibilitatea si prestigiul magistratilor si sistemului judiciar roman, angrenat intr-un amplu efort de reforma si lupta impotriva coruptiei odata cu aderarea la Uniunea Europeana, apreciate pozitiv la nivel european si international, dar si imaginea, prestigiul si credibilitatea Romaniei in plan extern”.Suna frumos ce spun in astfel de comunicate cei de la CSM, obișnuiti cu vorba frumoasă fără să facă mare lucru.