Cu aprobarea lui Vladimir Putin: Au apărut primele 25 de volume din „Integrala manuscriselor Cantemir”

Prima… Lădiţa cu „Integrala manuscriselor Cantemir” , a primit-o Putin! Sub coordonarea scriitorului Constantin Barbu, într-o ediţie de lux, au văzut lumina tiparului primele 25 de volume din „Integrala manuscriselor Dimitrie Cantemir”, primul set fiind achiziţionat chiar de către Vladimir Putin . Se stie, acesta a aprobat personal scanarea documentelor aflate de sute de ani în Arhivele din Moscova.

Vă prezentăm mai jos interviul realizat despre eveniment cu scriitorul Constantin Barbu; cel despre care filosoful Constantin Noica spunea că este „excepţional de înzestrat pentru lucrări de erudiţie şi istorie literară”.

Interviul a fost înregistrat chiar înainte de plecarea la Moscova, unde, împreună cu sponsorul acestei întreprinderi culturale, Paul Tudor, urmează să aducă în ţară fotocopiile următoarei tranşe din ediţia acestei integrale Cantemir.

Ion Spânu : Cum a început această aventură prin Arhivele Moscovei?`

Constantin Barbu: La festivitatea de acordare a unui premiu de excelenţă ambasadorului Federaţiei Ruse, Alexander Churilin, l-am rugat să-mi aprobe intrarea în Arhiva de la Moscova, cu care, în principiu, a fost de acord. După un timp, am fost surprins să primesc de la domnia sa o scrisoare în care mă întreba „ce manuscrise vrei?” .

I-am trimis lista după Tocilescu, completată cu ce mai ştiam eu , dar i-am spus, prevăzător, că le vreau pe toate… S-a dovedit că am procedat bine, întrucât acolo am descoperit manuscrise despre care nu se ştia nimic !Abia în mai 2009 am primit confirmarea din partea rusă, inclusiv preţul pentru fiecare filă scanată .

Din partea oficialităţilor române nu a fost nimeni dispus să finanţeze această operaţiune,astfel încât abia în toamna lui 2009 am putut pleca la Moscova, când Paul Tudor , un om de faceri care conduce firma SC Besta SA, prin „Fundaţia culturală Tudor”, a avut bunăvoinţa să sponzorizeze tot demersul acesta, cu care România se va mândri secole de acum înainte, căci fondul acestor manuscrise este cel mai mare tezaur al României din afara graniţelor! Sa stiti: Vladimir Putin ne-a dat una dintre aprobări! – Dar cum de a rămas în uitare o asemenea arhivă?

Constantin Barbu: Simplu. Începând din 1878, când Tocilescu a tipărit primul volum Cantemir, şi până azi, Academia Română a publicat doar 9 (nouă) volume de opere! Lui Tocilescu îi aprobase copierea manuscriselor Ţarul Alexandru al II-lea, I Iar mie, pentru documentele din Arhiva Ministerului de Externe, Vladimir Putin, care era pe atunci prim-ministrul Rusiei! De aceea, în semn de recunoştinţă, i-am trimis în dar această ladă care conţine primele 25 de volume apărute, într-o ediţie de lux cum rar se tipăresc în lume.

Le ştii, nu cred că mă contrazici…

– Dar ce manuscrise erau în Arhiva Ministerului de Externe din Rusia?

Constantin Barbu: Acolo am fost surprins să găsesc „Jurnalul persan” în limba rusă şi „Manifestul lui Petru cel Mare”. Despre „Jurnalul persan” , Tocilescu credea că are doar 7 pagini, iar despre „Manifest…” credea că este „Catehismul persan”, care s-ar fi scufundat în mare!

– Academia Română spune că s-au mai scanat manuscrise Cantemir.

Constantin Barbu: Da, în anii ’60 s-au făcut fotocopii alb-negru după unele manuscrise, dar vă rog să le comparaţi cu ediţia aceasta, unde documentele sunt mai frumoase decât originalul! Ca să nu mai spun de numărul lor… De altfel, se ştie că Tocilescu, indraostit de Cantemir, furase, pur şi simplu, 3 fascicule, pe care le rezumăm astfel: 4 pag. din „Epistola dedicatoria” la „Sacro-sancte scientiae indepingibilis imago” , 24 de pag. din „Index Rerum Nobilium„ , de la aceeaşi lucrare, şi fila 42 din „ Loca Obscura”.

Şi pe acestea le-am introdus în ediţia mea, reîntregind astfel „Sacro-sancte scientiae indepingibilis imago” ş i „Loca Obscura”, spune Constantin Barbu, coordonatorul „Integralei manuscriselor Cantemir”

– Bănuiesc că nu e aşa de uşor să cauţi printr-o arhivă cum este cea a Moscovei? Ne povesteşti care a fost cea mai mare surpriză din această aventură prin hârtiile lui Cantemir?

Constantin Barbu: Ştiam din sursă ştiinţifică sigură că arhiva păstrată de Serghei Cantemir, fiul cel mai mic al lui Dimitrie, compusă din 27 de pachete, a fost cumpărată la licitaţie la moartea sa şi se află într-una din arhivele Moscovei. Mergând prin arhiva de acte străvechi, conduşi de directorul acesteia (căci pe acolo nu te plimbi ca pe Unirii!), m-am trezit în faţa a 76 de lădiţe pe care scria „CANTEMIR”! Bucuria mea a fost de om smintit. Directorul ne-a adus opisul şi de la el am aflat că acesta fusese făcut între 1898 şi 1956! Ultimul care ordonase terminarea inventarului fusese Stalin, în 1935, când s-au şi adus în România osemintele lui Cantemir! Şi dacă tot veni vorba, să ne amintim că atunci sicriul lui Cantemir a fost primit pe covor roşu, cu salve de tun, fiind salutat de Guvernul ţării, iar Iorga a stat drepţi în faţa Voievodului!

– Din aceste 76 de lăzi câte ai reuşit să scanezi?

Constantin Barbu: Doar una! De fapt, partea rusă a scanat documentele în condiţii excepţionale. În această primă ladă este corespondenţa dintre Antioh, Maria şi Constantin Cantemir şi formează două dintre volumele actualei ediţii! Îţi dai seama cât a mai rămas de tipărit?

– Ai o estimare a numărului total de volume al acestei ediţii Cantemir?

Constantin Barbu: Probabil că, în final vor fi vreo 100 de volume, dacă nu vom mai avea şi alte surprize prin arhivele lumii. Tragedia este că pentru întocmirea acestei ediţii nu plăteşte decât Ludovic al XIV-lea, cum îi spun eu lui Paul Tudor! Cu el şi cu ceilalţi prieteni ai lui Cantemir intenţionez să aduc în ţară şi celelalte manuscrise ale Domnitorului, care se află în alte 10 ţări, în afară de România şi Rusia!

– Care speri să fie impactul acestei colosale ediţii Cantemir?

Constantin Barbu: Sper ca în anii viitori să se scrie cărţi şi să se dea doctorate după această ediţie, căci Cantemir, prin toată opera lui, ar putea să tragă după el toată cultura română! Ca să nu mai spun că şi politicienii noştri ar putea sta altfel de vorbă cu mai-marii lumii dacă le-ar pune pe masă o astfel de ediţie! N-ar mai avea tonul acela arogant pe care-l au acum preşedinta Lituaniei sau chiar doamna Merkel!

– Un mesaj pentru final, înainte de plecarea la Moscova?