Este replica cu care senatorul social democrat Marius Dunca a inchis discutiile la intalnirea parlamentarilor de Brasov cu conducerea Consiliului Judetean, care ii invitase pe alesi sa afle proiectele Brasovului. Dunca a fost deranjat de demersul forului judetean, pe care l-a considerat o ”convocare la ordin”, si a refuzat sa sustina construirea aeroportului si spitalului regional din bani guvernamentali.

„Consiliul Judetean sa-si bage mintile in cap!”

Primul parlamentar care a vorbit la intalnirea de sambata a fost senatorul social democrat Marius Dunca, nemultumit de faptul ca nu a fost respectat protocolul pentru invitatie, dar si de prezenta presei.

In replica, presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, a explicat ca aceasta intrunire nu este o „chemare la ordin”, ci mai degraba apelul la o munca de echipa.

Dunca a pretins, in continuare, sa i se dea raportul despre principalele proiecte ale Brasovului, demers pe care Vestea a anuntat ca il face doar in fata brasovenilor.

Disputa dintre ministrul Dunca si presedintele CJ Adrian Vestea a continuat pe tema proiectelor primariilor din judet. Dunca i-a reprosat lui Vestea faptul ca nu are o radiografie cu problemele judetului.

Acesta nu s-a lasat mai prejos si a replicat ca primariile isi fac singure proiectele, pe care prioritizeaza fara interventia Consiliului Judetean.

In opinia social-democratului Dunca, Brasovul vrea prea multe de la bugetul de stat.

„Ne tot uitam sa luam de la bugetul de stat, spitale de la bugetul de stat, aeroport, toate, dar noi nu ne mai putem finanta si singuri?” a fost tirada nervoasa a lui Dunca, care a cerut apoi conducerii Consiliului Judetean sa-si bage mintile in cap.

In final, s-a decis ca parlamentarii si conducerea Executivului Judetean sa se intalneasca lunar, pentru discutarea prioritatilor judetului.

Daca invitatia parlamentarilor la o dezbatere pe problematica judetului, de catre presedintele CJ Brasov, sta in normalitatea, ce ar trebui sa fie o constanta a relatiilor intre alesii din judet indiferent de mandat, reactia ministrului va ramane ca un precedent care trebuie evitat și uitat. Acesta este motivul pentru care am retinut iesirea impardonabila a PSD-istului Dunca pe care o comentam si invitam si cititorii sa o faca.

PSD-ul si Dunca trebuie să se explice – cat se poate de repede!

Dle Dunca, nu stim ce calitati profesionale te-au impins pana la sefia unei agentii nationale precum nu stim de ce ai ajuns ministru. Poate ca dintr-o anumita zona de formare a cadrelor ai intrunit ceva conditii si asta a fost suficient. O fi suficient pentru ei, pentru noi, cetatenii brasovului – NU!

Indiferent de orientarile sau simpatiile noastre politice, de cum au fost materializate optiunile noastre prin vot in decembrie 2016, atragem atentia ca multe si mari sunt asteptari de la alesii nostri si in plus nimeni nu va ofera dreptul sa ne tratati astfel.

Desigur problema finantarii obiectivelor de investitii judetene nu poate fi preluata in integralitate de catre Guvernul Romaniei. Dar cand acelasi Guvern al Romaniei (premieri Tariceanu si Boc) finanteaza cu zecile de milioane de euro Aeroportul din Sibiu sau Aeroportul din Cluj-Napoca, nu poti sa nu-ti pui intrebarea dar cu Brasovul ce aveti? Dincolo de bataia de joc cu terenul (cu largul concurs al politicienilor locali), acum de pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav se zbura, daca judetul nu avea ghinionul sa fie condus de unul dintre cei mai corupti indivizi pe numele lui din dosarele de coruptie Aristotel Cancescu. Finantari au fost dar au fost ratate sau refuzate de acest individ, fara alta explicatie decat aceea ca din banul privat nu se poate fura. Oare acum ce se urmareste? De ce nu se cauta bani privati? Ca nu se pot dișmui? Avem informatii ca Vestea a refuzat in vara anului trecut sa dea curs unei oferte de finantare externa! Asta poate si din cauza existentei intentiei de finantare prin credite luate de municipiul Brasov. NU inventam nimic sunt declaratii de presa a celor doi lideri Vestea si Scripcaru. A fost nominalizata si banca (una destul de scumpa). Aceasta in situatia in care CJ Brasov si-a depasit de mult timp limita de indatorare (a avut grija de acest lucru Cancescu care a contractat credite pana …”la loc comnada”).

Brasovenii sunt indiferenti daca e sau nu cineva ministru de pe la noi. Toti care au fost nu au facut NIMIC. Sa ne amintim de celebrul Ialomitianu (atentie la ortografierea lui ”i”). A fost ministru si nu oriunde la …Finante si a adus vreun ban pentru Aeroport. Zero! La lista de ministri mai sunt un Constantin Nita, Mihai David… Isi mai aduce cineva aminte daca a adus ceva bani pentru Brasov, au facut vreo mare investitie sau au infintat cateva mii de locuri de munca in mandatul lor? In dreptul si in urma lor doar dosare. Asa ca ce asteptari sa avem de la ministrul sportului…

Vifor Rotar & Vlad T.