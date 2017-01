Cu Băsescu la timonă, România a dispărut un deceniu din viața politică internațională! S-o fi ghicit mai bine până si Igor Dondon?

Alegerea lui Donald Trump continua sa starneasca reactii. Iar timpul care ne-a ramas pana la 20 ianuarie, cand va avea loc predarea stafetei la Casa Alba, va fi dominat de speculatii privind orientarile viitoarei administratii Trump pe un dosar sau altul. Insusi presedintele in exercitiu Barack Obama a declarat cu ocazia recentei reuniuni Asia-Pacific de la Lima ca isi rezerva dreptul de a interveni public daca anumite valori fundamentale vor fi amenintate. Cat despre reuniunea de la Berlin din 18 noiembrie, Barack Obama alaturi pe Francois Hollande, Angela Merkel, Theresa May, Matteo Renzi si Mariano Rajoy, a ilustrat temerile unei Europe fragile, dependente strategic de Statele Unite si nelinistite de pragmatismul unui om de afaceri care in curand se va instala in Biroul Oval. Atat Obama cat si liderii europeni prezenti la reuniune au afirmat intr-o declaratie comuna „importanta continuarii cooperarii multilaterale, inclusiv in cadrul NATO” ; Si aberant, „necesitatea de a se continua presiunea asupra Moscovei”…

Firesc, temerile europenilor sunt mari, batranul continent nu mai constituie prioritatea strategica a Statelor Unite, dar se spera ca dezangajarea americana sa nu fie prea brutala… China si regiunea Asia-Pacific reprezinta dosarul cel mai important pentru Washington. In acest context, al deplasarii interesului american (in mod natural deoarece UE mai reprezinta cca. 17 % din PIB-ul mondial) spre noul centru de greutate al economiei mondiale, Europa este slabita si dezarmata.

Statele Uniunii Europene incapabile sa faca fata singure in fata virajului strategic operat de Ankara. sunt incapabile sa se apere singure in totalitate, sunt marginale in Orientul Mijlociu. Nelinistile privesc si asa-numita intelegere cu Rusia lui Vladimir Putin anuntata de candidatul Donald Trump la Casa Alba. Ce va insemna pentru Romania acest „deal” cu Rusia? O intelegere de tip Yalta?

Asemenea nelinisti sunt si mai mari in statele care constituie frontiera de est a Uniunii Europene, Comertul american cu aceste state mai reprezinta doar cca. 1% din comertul total al Statelor Unite. Desemnarea generalului Michael Flynn consilier pe probleme de securitate nationala, pare sa indice o asemenea eventualitate. Fostul sef al Informatiilor militare nu a facut niciun secret din dorinta sa de a se ajunge la o intelegere cu Rusia . Se va face tinand cont si de interesele aliatilor SUA din Europa, sau nu ?

Dar insusi peisajul politic european este pe cale sa se schimbe, cu lideri europeni apropiati de viziunea lui Trump . Cel mai probabil la Palatul Elysee se va afla candidatul de dreapta Francois Fillon, marele castigator al turului intai al alegerilor primare. In materie de politica externa el este pentru o Europa a natiunilor, in care statele sa isi pastreze suveranitatea asupra domeniilor strategic e; ”Europa trebuie sa fie un instrument si nu o religie” , a declarat acesta; Francois Fillon doreste crearea unui „directorat” al statelor mari pentru zona euro; fostul premier francez se mandreste si el cu prietenia cu Vladimir Putin , pe care l-a intalnit cu regularitate incepand cu 2012, si este adeptul unor relatii de parteneriat strategic cu Moscova; totodata, acesta a declarat in repetate randuri ca in Ucraina nu sunt de vina numai rusii iar sanctiunile impotriva Moscovei nu reprezinta o solutie la conflict ; Francois Fillon este adeptul unei coalitii alaturi de Rusia si de Iran pentru sustinerea regimului lui Bachar al-Assad. Prin urmare, nu numai Statele Unite se schimba, dar Uniunea Europeana insasi este pe cale sa se schimbe! Cum? … Tare ma tem ca iar am mizat totul pe o carte necastigatoare!

Prezenta lui Trump la Casa Alba va insemna cel mai probabil sfarsitul angajamentului idealist de tip willsonian. Din acest punct de vedere, domnul Trump nu va face decat sa accelereze aceasta atitudine care incepuse sa se observe inca din timpul administratiei Obama (acordul cu Iranul a fost unul dintre indicii). In aceasta situatie, cele mai expuse sunt tarile cele mai dependente de angajamentul strategic american, precum Romania , acele tari care nu au folosit garantiile de securitate americane pentru a fi o punte intre Vest si Est, sa fi fost, adica, o solutie si nu o problema pentru politica americana fata de spatiul ex-sovietic .

Politica stupida a Romaniei de inspiratie ong-ista, sustinuta de fundatiile lui Soros , au „stabilit… Rusia” drept inamicul public nr.1, tavalit in toatea presa romaneasca, ca pe vremea PNTcd. Atunci cand ne luptam aiurea cu fantomele bolshevismului si cu „sovieticul” Iliescu…Si il injuram de mama focului pe George Friedman, președintele Stratford, care ne-a avertizat: vreti securitate, platiti!Dar mai bine, aparati-va singuri!

Orban Viktor s-a impotrivit abuzurilor dictatoriale ale UE, ca si „intelegerilor” Germania -Rusia, acum este si in gratiile Americii si ale Rusiei, deopotriva! In vreme ce 10 ani basescu n-a fost primit niciodata oficial de Presedintele Obama, iar la Moscova s-a dus cu caciula in mana, si n-a indraznit sa „aminteasca” nici …in gluma problema tezaurului!

Ce autoritate sa fi avut Romania cu un asemenea presedinte compromis, vreme de 10 ani ?! S-o fi ghicit mai bine pana si Igor Dondon?

(ddr)