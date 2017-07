Cu DNA lîngă ei, se fură la greu: Pe iei, …mama lor de hoți!!

ine fura azi doar un ou, nu mai e sarac. Este sarac definitiv! Inseamna ca n-are curaj, n-are anvergura.... Daca esti tare, furi cu totul masina care aduce ouale in piata! Ori Combinatul... Atunci cand inca nu se inventase sa furi ouale cu... Avicola cu tot! Azi n-o mai iei de acolo, o treci pe numele tau... Zici ca tu esti statul si o "retrocedezi".

Morala timpurilor este veche: cine fura azi un ou, e un dobitoc… Logica vremii te indeamna sa treci direct la bou… Cand inainte furai direct un bou, era un semn de forta, de imaginatie si idei de piata. Pe vremuri furai un bou si apareai la rubrica „Militia ne inforeaza!” .

Un inginer de la ELECTRICA, filiala Gorj, declara presei: „ Kilowatii se fura la greu. Se fura prin interventii asupra cablului de alimentare. Prin interventii asupra aparatului de masura, asupra contoarelor. Au disparut celebrii magneti, asezati deasupra contorului. Nu se mai fura cu acul si cu cliseul de film… Se fura cu acte!“ Chestia nu e rea. Bagi filmul sub gemulet si blochezi contorul. Sau cu acul. E magnifica. Potrivit cu grija, si acul incetineste discul… Daca ai talent, discul se linisteste de tot.



Din pacate Romanul, fie el roman sau rom (cu sau fără doi de ”R”), nu reincearca sa inventeze … munca. Isi stoarce creierii si buleste tot contorul… Dar d.na Kovesi insa vrea la zdup doar ministri, ea vrea sa „preseze” …sa se stie ca „Noi suntem DNA”!

Sunteti pe dracu: concret, cati bani ai confiscat la propriu, Cucoana? Că de furat …se fură-n draci! Ce ar trebui sa ne demonstreze DNA? Cind il prinzi ca fura, il iei de guler pe hot si mai intai pui mana pe paguba prezumata!. Dar cum sa-l iei de guler insa cind afli abia dupa ani ca negustorul ti-a „umflat” rosia cu apa, ca să atârne mai greu? Rosia e frumoasa, e tare ca umpluta cu silicon. Ziarele aservite s-au extaziat de pomana…. Ideea nu e noua pentru fostele DNA. Si inainte … se umflau rosiile cu apa. Altfel, din ce traiau aprozaristii, ajunsi dupa… oameni de afaceri temeinici cu banii din rosii umflate si din cartofii vinduti cu hectarul, direct din pamintul in care cresteau?



Nimic nu e nou sub soare, numai ca odinioara oul era respectat. Cu ce te fură azi furnizorul de apa calda? Cu oul sau cu boul? Vezi, habar nu ai dna Kovesi! Ministrul Popescu ne dezvaluie dupa ani si ani de hotie energetica si calorica, un fapt pe care il stiu si copiii: „ Cind platim gazele, da platim in plus aer si apa“ . Nu ne intrebam de unde apa. Platim. Insusi presedintele tarii plateste caldura de se cocoseaza la ditamai casoiul ala de protocol. Va dati seama, in cazul Domniei sale s-o fi tinut totusi cont de functie. Dar tot cetateanul zice: il prinzi, il iei de guler, nene. Va imaginati ce gulere mototolite ar avea astia de la Regii, daca D.na Kovesi ar cerceta doar respectarea Legii in toate institutiile…

Revin asupra moralei lucrului cu oul si cu boul, î ntrebând-o pe sefa DNA: Sa ne multumim tot asa, ca pe vremuri, sa „umflam” noi oul, sa-i lasam pe ei sa ia boul si sa tot facem ciocu’ mic?

D.D.Rujan