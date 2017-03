Cum a ajuns Elena Ceausescu in Academie și Băselu preș la Cotroceni!

Traian Băsescu nu era un prost,a fost smecherasul descurcaret de Port,cu tata in grad de lt. col. de Securitate si relatii la nivel inalt.!! Dar tot n-a absolvit şcoala superioară de marină comercială cu note mari; media sa generală a fost… tot sub 7 (şapte)!!

Florian Coldea, la fel. Media sub şapte si cu o repetentie la activ! .

In schimb, colegul său de promoţie cel mai bine notat de profesori a fost arestat de SRI – DNA după ce ajunsese subalternul cel mai eficient al lui Coldea.

Alt star al abuzului, piesa ramasa singură in BINOM, dna Laura Codruța Kovesi a absolvit Școala superioară de Drept cu media generală 6,41.

Arestata si concurenta ei, Alina Bica a absolvit Dreptul cu o medie peste 9. Altfel spus, Nota 6 (şase) a arestat, mai târziu, nota 9 (nouă)…

Nu vorbim despre caractere aici, ci despre calificare. Cine vrea să facă o cercetare mai amplă va afla că azi, aici, în România, notele 5, sau 6, sau 7 conduc, peste tot, notele 8, 9, sau 10 şi în viaţa politică, şi în structurile administrative, şi în sistemele autorităţii judecătoreşti. În lumea absolvenţilor de drept, lucrurile stau aşa: cei cu note mari se fac, de regulă, avocaţi, cei cu note mijlocii se fac, de regulă, judecători, iar cei cu 5 şi cu 6 se fac, de regulă, procurori…

Media generală a Parlamentului , din acest punct de vedere al mediilor şcolare, care să fie? Dinamica acestei medii a evoluat scuze, a involuat, Desigur de vina e statistica:

– anii 1990-1992, în jur de 8 (opt);

– anii 1992-1996, în jur de 7 (şapte);

– anii 1996-2004, în jur de 6,5 şase şi jumătate);

– după 2004, în jur de 6 (şase).

Veţi întreba: cine a făcut aceste cercetări? Răspuns: Direcţia de apărare a Constituţiei din cadrul SRI, prin Departamentul său de resurse umane.



Alte asemenea statistici:

– media generală a liderilor politici după 1990: 7,4;

– media generală a liderilor sindicali: 8,3;

– media generală a moderatorilor de televiziune: 8,1;

– media generală a redactorilor-şefi din presă: 7,8;

– media generală a şefilor de inspectorate de poliţie: 7,2;

– media generală a şefilor judeţeni ai SRI: 7,1.