Cum a ajuns Emil Boc la al patrulea mandat?

A condus cel mai impopular guvern din istoria noastra recenta, dar a revenit ca primar al Clujului. Emil Boc la sfarsitul celui de al patrulea mandat de primar, va avea 16 ani la conducerea orasului. Iar acest lucru se petrece dupa ce in mandatul anterior:

– nici una din marile sale promisiuni electorale nu a fost indeplinita

– orasul a fost blocat luni de zile de lucrari intarziate si facute de mantuiala

– a explodat scandalul gunoiului, datorat in buna parte finului sau Alin Tise si incompetentei dansului ca primar!

– a scandalizat mediul civic prin incercarea de betonare a Somesului

– i-a expirat sub nas PUG-ul orasului!

– proiectele din fonduri europene au avut mari probleme de calitate si de intarziere, precum sistemul de ticketing si cel de bikesharing nefiind nici acum 100% functionale

– rata absorbtiei fondurilor europene a ramas SUB media nationala si zeci de milioane au fost pierduti (aprox 40% din banii europeni alocati Clujului)

– la nivel national orasul a fost depasit de Timisoara, ca numar de locuitori, investitii, buget si nu mai e pe locul 2 in Romania…

– in regiune, Oradea a depasit Clujul la capitolul buget general si fonduri europene!

Dupa al treilea mandat al lui Emil Boc, marile probleme de dezvoltare urbana ale Clujului sunt in continuare nerezolvate:

– in continuare traficul gatuieste orasul si exista o supraaglomerare cu masini

– locurile de parcare sunt o mare problema, nu au fost construite parkinguri noi , nu s-a transat problema garajelor de cartier

– managementul deseurilor e inexistent, colectarea selectiva a practic zero

– se construieste haotic si dubios, proiectele de dezvoltare imobiliara put a coruptie si trafic de influenta

– spatiul verde continua sa piarda teren in favoarea proiectelor imobiliare iar plamanul verde al Clujului, padurea Faget se taie sub presiunea doritorilor de vile

– Somesul e o garla murdara, cu poduri care la propriu incep sa se prabuseasca

– proiectele de parcuri noi ale Clujului raman himere ale idealistilor din societatea civila (parcul CFR, parcul Est, promenada Somesului)

– Cetatuia se surpa sub interese private, in timp ce alte orase din Transilvania au facut proiecte spectaculoase de restaurare si valorificare a citadelelor medievale

– pietonalizarea centrului stagneaza

– orasul continua sa se indatoreze semnificativ pe un fond alarmant si nesustenabil de cheltuieli populiste

– regiile/companiile din subordinea primariei, nu sunt viabile economic fara subventii mascate (termoficarea, transportul public, administrare domeniului public)

– zona metropolitana e practic lipsita de continut si initiativele de integrare si dezvoltare coerenta a zonei periurbane raman palide.

Aceasta e imaginea necosmetizata a orasului, care se proclama capitala regionala, principal concurent al Bucurestiului si care tinteste peste 5 ani la titlu de capitala culturala a Europei.

Au votat 102.205 clujeni, iar 64.311 au hotarat ca Emil Boc merita sa ramana primar ,Mai mult de 170.000 de clujeni au ramas acasa .

. Pentru acesti clujeni, nu a contat ca DNA-ul a descins la primarie, ca un fost ministru PDL l-a denuntat pe Emil Boc in scandalul Microsoft , ca au existat multiple arestari de ministri sau colegi din fostul guvern al dansului, ca Sorin Apostu a iesit din inchisoare si revine bine mersi la averea acumulata in vremuri bune, s.a.m.d.

Si totusi, cum de a fost rereales Emil Boc? L asand la o parte conservatorismul deja dovedit al clujenilor, exista date interesante, care trebuie luate in seama despre electoratul clujean.

1. Exista un segment MASIV de asistati social , cu motive economice foarte concrete de a fi recunoscatori primarului si a-l mentine in functie .

– aproape 70.000 de persoane beneficiaza la Cluj sub o forma sau alta de gratuitatea transportului in comun (aprox. 50.000 de pensionari, 21.000 de elevi ) sau de subventionare partiala (cateva mii de studenti);

– aprox. 35.000 de familii / 80.000 persoane beneficiaza de caldura ieftina, ( la JUMATATE din costuri ); in alte cuvinte undeva la 75% din locuitorii orasului suporta din buzunarul propriu, jumatate din factura de incalzire a 25% din locuitori , prin mecanismul de subventionare a costului gigacaloriei produse de RA Termoficare (indiferent de venit sau conditie sociala)

– aprox. 15000 de elevi primesc burse de merit din partea primariei (sumele au crescut de zece ori fata de 2010, la un cost agregat de 10 mil EUR/mandat )

– peste 5800 de proprietari de garaje, platesc o taxa modica de inchiriere la primarie, in schimbul ocuparii spatiului public si sunt pasuiti de la un an la altul cu demolarea de catre primarie

– peste 6000 de familii au beneficiat de finantarea partiala a cheltuielilor de reabilitare termica a apartamentelor, prin fonduri europene sau guvernamentale

Oare care e probabilitatea ca un clujean cu caldura subventionata, gratuitate la transport, apartamentul izolat termic pe bani publici, cu garaj in chirie si fii/nepoti care au burse si gratuitate la transport, sa…nu voteze cu Emil Boc?

2. Dintr-un total de peste 3000 de angajati din primarie, regii autonome, companii subordonate si institutii de stat, un numar semnificativ a ajuns in functii/pozitii prin mecanisme de partid sau depinde de succesul partidului. Acestia si familiile lor au motive din nou concrete de a-l sustine pe Emil Boc.

3. Retelele de afaceri din jurul firmelor de partid, a dezvoltatorilor imobiliari, etc genereaza nu doar un sprijin material consistent, ci si un numar de sustinatori de luat in seama. De ex. doar DIFERIT SRL, asfaltatorul de casa si de partid al Clujului are undeva la 200 de angajati, care isi castiga painea in buna parte pe contractele cu Primaria Cluj.

Completam tabloul cu clujenii care nu au motive majore de nemultumire, ci din contra, traiesc intr-o dulce complicitate cu situatia actuala a orasului. Vorba aia, totusi, e fain la Cluj. Poate esti un yuppie, cu salar barosan si gusturi de Untold sau un simplu cetatean care se bucura de evenimente sportive si culturale.

Da, constatam ca numarul celor care au apreciat Untold e mai mare decat a celor care au fost revoltati de ilegalitatile si matrapazlacurile cat casa . Sau ca cei care s-au bucurat de evenimente (paine si circ) sunt totusi mai multi decat cei care s-au revoltat din pricina starii orasului. De unde ne intrebam, care e de fapt gradul real al culturii civice la Cluj. Sa nu uitam nici de cei, care au inca reactii viscerale anticomuniste (a se citi anti-PSD!) socotiti nationalisti romani si pentru care Emil Boc ramane un stalp al… dreptei credinte, desi el s-a dovedit emul si complice UTC-ist al retelelor de putere cu origine serioasa pre-89 si pedigree de coruptie rosie.