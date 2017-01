Cum să faci turism? Drum de coșmar intre Brașov și Bran!

Gropile din asfalt s-au inmultit atat de tare incat cei care circula zilnic pe aceasta ruta nu mai au pe unde sa ocoleasca. Sunt sapte ani de cand Compania Nationala de Administrare a Infrastructirii Rutiere nu a mai reabilitat drumul turistic,tranzitat in weekend de 15.000 de masini pe zi. Tot ce s-a mai facut pe acest drum national au fost plombari de sezon

Gropile aparute se maresc de la o zi la alta, iar obligatia administratorului drumului ar fi sa intervina cat mai urgent si sa repare soseaua cu asfalt rece. Drumarii nu dau semne ca s-ar grabi, astfel ca soferii sunt nevoiti sa dea teste de indemanare auto, daca nu vor sa ajunga cu masina in primul service auto.

Cea mai distrusa portiune este dintre Rasnov si Cristian, unde sferii fac slalom incercand sa evite gropile uriase. Altii merg chiar pe contrasens pe portiunile de drum unde nu sunt prea multe gropi.

Repararea totala a DN 73 Brasov-Pitesti, cu o lungime de 103 kilometri, a fost estimata la suma de 276 milioane de lei, dar pana acum sau facut lucrari doar in judetul Arges. Banii alocati in 2016 trebuiau folositi pentru reabilitarea portiunii de drum care traverseaza Brasovul.

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructirii Rutier, termenul de finalizare a lucrarilor era 16 septembrie 2016, dar reabilitarea nici nu a inceput.

Satui de gropile din drum, sute de brasoveni au semnat o petitie online prin care cer repararea urgenta a drumului. Sesizari au fost depuse si pentru trecerea la nivel cu calea ferata situata intre Cristian si Rasnov dar nimeni nu se sinchiseste de ele.

Vifor Rotar