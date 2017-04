Cuviosul Gigi – și cu sufletu-n Rai, și cu mana-n traista altuia!

De necrezut: a dat în judecată o mănăstire pentru a-i lua o parte din teren !!

Gigi Becali se laudă că este creştinul perfect, dar nu şi atunci atunci când în joc sunt propriile afaceri. Patronul FCSB a chemat din nou în judecată Mănăstirea Christiana, pe care a încercat să o demoleze şi în octombrie 2008. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 2, pe 4 aprilie 2017. Miza este o parte din terenul pe care manastirea este construită .

Credinciosul Gigi solicită o… rectificare de carte funciară, în speranţa că va obţine o bucată din suprafaţa pe care este ridicat lăcaşul de cult. Becali arata o hârtie prin care susţine că deţine un titlu de proprietate asupra terenului încă din 1999, deşi Guvernul a atribuit mănăstirii dreptul de folosinţă asupra suprafeţei în 1997.

„Noi nu vrem să ne amestecăm în povestea asta. Ne rugăm la Dumnezeu să-l lumineze pe domnul Becali şi să ne lase în pace. Dânsul are deja destule terenuri. Să fie mai bine de o lună de când am depus plângere la Poliţie pentru că au încercat să vină cu buldozerele. De atunci, toate măicuţele se roagă şi mai intens. Doar asta putem să facem. Are şi dânsul nişte hârtii, dar Dumnezeu ştie. Noi ridicăm acolo biserica mare. Avem certificat de urbanism de mult timp pentru biserică, dar a fost mai greu. La primăvară sper să reuşim să demarăm construcţia. Domnul Becali nu ne-a ajutat în nici un fel. Poate a dat pentru alte biserici, aşa cum se spune, dar la noi, nu. În rest, cu Arhiepiscopia au discutat”, spunea una dintre măicuţele de la Mănăstirea Christiana .