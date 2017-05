Dacă BĂNCILE din România o duc bine, de ce dle Isarescu nu o duce bine si românul?

Cele 37 de banci active pe piata romaneasca au incheiat primul trimestru din acest an cu active nete de 393,7 miliarde lei (86,5 miliarde euro), pe fondul reducerii creditelor neperformante si mentinerii unui raport constant intre profit si active, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro

Indicatorul-cheie ROA (return on assets), care reprezinta raportul dintre profitul anualizat si active, a fost in primul trimestru din acest an de 1,26%, identic cu nivelul din primul trimestru al anului trecut, ceea ce inseamna ca bancile romanesti au obtinut profituri cumulate de circa 1,2 miliarde lei in primul trimestru al acestui an.

Activele bancilor din Romania au crescut cu 6,3% in ultimul an, de la 370,2 miliarde lei in martie 2016, insa au ramas la un nivel apropiat de cel de la finalul anului trecut, de 393,6 miliarde lei.

La 31 martie 2017, rata medie a creditelor neperformante la nivelul intregului sector bancar a coborat la 9,36%, de la 9,62% la finalul anului trecut si 13,52% in martie 2016.

De asemenea, rata solvabilitatii la nivelul sectorului bancar a urcat la finalul lunii martie la 19,8%, de la 19,68% in decembrie 2016, si este semnificativ peste nivelul minim solicitat de normele bancare, de 8%, arata datele publicate de BNR.

In 2015, bancile au obtinut un profit cumulat de 4,68 miliarde lei, corespunzator unui randament al activelor (profit raportat la activele totale) de 1,24%, comparativ cu 1,08% – profit de 4,25 miliarde lei – in 2016.

La finalul lunii martie, pe piata romaneasca operau 37 de banci, din care opt au statut de sucursale ale unor banci cu sediul in alte state membre ale Uniunii Europene.

Sistemul bancar romanesc ramane dominat de capitalul extern, bancile cu actionari straini detinand 90,9% din active la finalul primului trimestru din acest an, fata de 90,3% in martie 2016, mai arata datele BNR.