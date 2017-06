Dacă moțiunea nu trece, principalul beneficiar a ceea ce va urma este UDMR!

Aseară, la Realitatea TV nu s-a găsit nimeni să comenteze alegerea pe care a făcut-o UDMR: lipsind din sala de plen, UDMR a decis să-l sprijine pe Ponta și gașca! În felul acesta UDMR se plătește de datoriile pe care le-a acumulat față de Ponta, căruia îi datorează că mai sunt în Parlament!

În aceste condiții, când văd cu cine au de-a face, liberalii mai au motiv să dorească, alături de UDMR, capul lui Dragnea?

Ar fi acum momentul pentru liberali să apuce calea care să-i întoarcă la tradiția politică a adevăraților liberali: Brătienii! Ceea ce nu se va întâmpla! Ludovic Orban și-a adus aminte cine îi sunt părinții și părinții părinților săi și va da deoparte interesul național românesc! Deja a anunțat sancțiuni pentru liberalii care vor vota cum le dictează conștiința! În România liberalii și-au vîndut conștiința Budapestei! Doar mai există și interese naționale ale altor nații în România! Nu trebuie să uităm!…

Într-un comentariu pe site, domnul Rena a postat următorul punct de vedere:

„Dupa cum aflam azi, pe sleau, cat de fraudate au fost alegerile in 2009, nu ne-ar mira sa aflam peste inca tot atatia ani cat de fraudate au fost si cele din 2012 ca bozgorii sa treaca pragul de 5%. Sa nu uitam ca Ponta s-a dat bine in barci cu oricine i-a cazut lui bine. Bine, si cu Dragnea, la propriu. Sa nu uitam si ca Ponta e singurul candidat care si-a facut campanie in secuime cu bannere in limba maghiara. S-ar putea sa afla si ca tot Ponta o fi si in spatele frondei prim-ministeriale de acum si ca lucrurile au fost puse la cale de prin iarna de cand Grindeanu se intalnea in miez de noapte cu indivizi dubiosi se spune buni prieteni cu alti prieteni actuali sustinatori!”

Ponta „și-a făcut campanie în secuime cu bannere în limba maghiară”!

Se deschide astfel o perspectivă nouă asupra alegerilor din 2014, când intervența lui Coldea, a serviciilor, a întors rezultatul în de-favoarea lui Ponta. Nu cumva serviciile prinseseră de veste ce înțelegere avea Ponta cu UDMR, adică cu Budapesta. Ba chiar și cu Moscova, dacă ținem seama de anturajul KGBist în care s-a afirmat elevul Ponta în decembrie 1989!

Dacă mai punem la socotaelă și aranjamentele făcute cu Erdogan, obținem portretul complet al unul trădător, al unui vînzător de Neam și Țară!

Bun! Nu-l vreți pe Dragnea și aveți toată îndreptățirea! Dar nu vă dați seama că în felul acesta îl aduceți la putere pe un trădător dovedit?

La Realitatea TV vin cei mai destoinici lideri de opinie! Cum e posibil să nu vadă niciunul reversul căderii de la putere a lui Dragnea și a PSD-ului?! Mai poți vedea în disidența lui Goldeanu un act de bravură și demnitate politică?! Au trecut primele trei zile și minunea s-a dovedit a fi un jalnic joc politic, în care șantajul a jucat rolul de arbitru și e pe cale să stabilească scorul final!

În concluzie: dacă moțiunea nu trece, principalul beneficiar a ceea ce va urma este UDMR!

Încă o vorba, despre Radu Moraru: a fost exact și neiertător în comentariul făcut pe marginea existenței UDMR în peisajul nostru politic! În disputa dintre Radu Moraru, Rareș Bogdan și Mihai Gâdea, diferența se vede tot mai clar!

Ion Coja