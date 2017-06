„Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine! Participă!”

Este sloganul Maratonului DHL „Ştafeta Carpaţilor” care va fi organizat sâmbătă, 17 iunie, în Poiana Braşov. Pe lângă latura sportivă, competiţia are şi una umanitară: toate taxele de participare vor fi donate Comitetului Naţional Paralimpic. Gabriela Szabo se numără printre ambasadorii competiţiei

Este sloganul Maratonului DHL „Ştafeta Carpaţilor” care va fi organizat sâmbătă, 17 iunie, în Poiana Braşov. Pe lângă latura sportivă, competiţia are şi una umanitară: toate taxele de participare vor fi donate Comitetului Naţional Paralimpic. Gabriela Szabo se numără printre ambasadorii competiţiei, alături de alte nume mari ale sportului, care vor alerga pentru a strânge fonduri destinate sportivilor paralimpici.

La a opta ediţie a Maratonului „Ştafeta Carpaţilor”, sportivii se mai pot înscrie până în data de 9 iunie, inclusiv. Pe lângă proba regină, cea de maraton, vor mai exista şi cea de semimaraton (21 de kilometri) şi cea de ştafetă, la care se pot înscrie echipe formate din câte 6 membri iar fiecare din aceştia va parcurge 7 kilometri. În plus, vor exista şi competiţii pentru copii, pe categorii de vârstă. Reprezentantul sponsorului principal al evenimentului va participa şi el la proba de ştafetă.

Daniel Kearvell, manager DHL Express România se aşteaptă la mulţi alergători, un mare interes şi mai mulţi bani strânşi pentru comitetul paralimpic şi o distracţie pe cinste pentru toată lumea.

Fosta campioană olimpică Gabriela Szabo va alerga şi ea în proba de ştafetă şi va încerca să strângă cât mai mulţi kilometri care să se transforme în bani pentru sportivii paralimpici.

Gabriela Szabo va alerga în ştafeta ambasadorilor, alături de Constantina Diţă, Andreea Răducan, Daniel Kearvell, din dotinţa de a fi în mijlocul oamenilor şi pentru a-i motiva să alerge şi să se bucure de o zi frumoasă.

Ca de fiecare dată, Primăria Braşov sprijină competiţiile sportive care se desfăşoară în oraş şi împrejurimi.

Toate taxele de înscriere vor fi direcţionate către Comitetul Naţional Paralimpic, care are performanţe importante în ultimii ani.

Sportivul paralimpic Marius Mocanu spune că acea condamnare la viaţă de care suferă orice sportiv cu handicap poate fi chiar libertatea de a trăi.

Competiţia va avea loc sâmbătă, 17 iunie, iar pentru buna ei desfăşurare vor fi închise drumurile dintre Râşnov şi Predeal, precum şi cel dintre Râşnov şi Poiana Braşov între orele 9:30 şi 12:30.

Vifor Rotar