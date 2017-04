Dan Gîrtofan: „Ne bucurăm că am început bine campionatul”

Echipajul Dan Gîrtofan și Tudor Mârza (Škoda România Motorsport) au avut un început interesant de sezon în Campionatul Național de Raliuri Dunlop. Cei doi au încheiat pe locul trei raliul de casă, ,,Tess Rally 46” Brașov, după o luptă frumoasă pe Poiană, Babarunca,dar și pe celelalte „speciale” cu Simone Tempestini și Bogdan Marișca. Un rezultat care putea fi și mai bun, dacă nu ar fi fost o mică ieșire de pe traseu în debutul primei zile a competiţiei.

„Ca orice start de sezon a fost unul în care am avut ceva emoții. Era cursa de casă, cu fani mulți pe probe, care aveau așteptări mari de la noi. Am început bine, cu o evoluție ok pe PS 1. Apoi, pe superspecială am mers pentru public și pentru fani, care au fost în număr mare, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. În plus, ne place mai mult configurația nouă a superspecialei. A doua zi, dimineață, pe coborârea spre Râșnov, am fost surprins pe un viraj și am ieșit un pic în șanț, lucru ce ne-a speriat și pe mine și pe Tudor. Pe Pârâu nu știu ce s-a întâmplat. Din mașină am avut senzația că am mers bine, dar se pare că nu a fost ritmul care trebuia. Au urmat apoi Babarunca și Cheia, probele regină, unde am folosit niște gume cu o compoziție moale, ceea ce a funcționat la dus, dar la întors s-a dovedit o alegere neinspirată, deoarece pneurile s-au supraîncălzit spre 8nalul probei. A fost o parte 8nală din PS Cheia greu de gestionat, pentru că mașina avea o derivă destul de mare, iar faptul că 8ecare viraj era unul care te putea surprinde, foarte

murdar și cu multe pietre, ne-a făcut să adoptăm un ritm mai safe”, a povestit Dan Gîrtofan.

Acesta a comentat și evoluția de pe ultima probă specială a Tess Rally 46, Poiana Brașov la vale, care a contat și ca Power Stage: „Pe Poiană am mers tot pe gume soft, și nu medii, așa cum ar 8 trebuit, din cauză că nu mai avea dreptul la altele. Prima parte a fost ok, dar, pe 8nal, am avut din nou senzația că s-au supraîncălzit, astfel că nu am vrut să ne asumăm riscuri inutile. Totuși, a fost un ritm bun și suntem mulțumiți. Ne bucurăm că am reușit un debut bun de sezon, cu un loc 3, care ne aduce puncte importante în clasament. Este de-abia prima etapă, campionatul e lung şi multe se pot întâmpla. Abia aşteptăm următoarea provocare din Campionatul Naţional, raliul de la Cluj”

Dorin Duşa