Dan Marius Zarafescu vrea să fie din nou manager la „Sică”

Zarafescu este unul dintre cei trei candidaţi care şi-au susţinut planurile de management şi se află la a treia încercare de obţinere a postului, pe care l-a obţinut în toamna lui 2016. Trei zile mai tarziu şi-a prezentat însă demisia fără explicaţii oficiale.

În cursa pentru funcţia de manager al Teatrului se mai află actorul Dan Cogălniceanu şi Mihai Giuriţan, fost director al Casei de Cultură Făgăraş şi actual colaborator al Teatrului „Sică Alexandrescu“.

Toţi trei au lăsat de înţeles că instituţia braşoveană este în derivă şi are nevoie de planuri de redresare. Fiecare vrea s-o facă în felul său. Actorul Dan Cogălniceanu şi-a structurat planul pe conceptul de „teatru inteligent”, dar are planuri şi pentru programe sociale, destinate categoriilor defavorizate.

Mihai Giuriţan mizează pe o „Renaştere” a Teatrului; vrea un repertoriu cu minimum 30 de piese, cu măcar 6 premiere şi valorificarea dramaturgiei braşovene. Giuriţan vrea să ducă Teatrul şi în Zona Metropolitană şi să aducă la Braşov colaboratori bine cotaţi.

Dan Marius Zarafescu şi-a construit planul de management pe ideea de „teatru ca spaţiu de coeziune socială” şi vrea titulatura de Teatru naţional pentru Teatrul braşovean.

În legătura cu demisia sa prematura şi inexplicabilă, Zarafescu s-a mărginit să spună că a plecat la sfaturile unui avocat

Rezultatele concursului se vor anunţa în 8 mai – dacă nu vor exista contestaţii, sau în 11 mai – dacă rezultatele vor fi contestate de vreunul dintre candidaţi.

