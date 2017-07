Dana Girbovan: inclusiv procurori DNA au ajuns să sesizeze CSM!

În urma cu exact doi ani am dat un interviu pentru Timpolis, în care am spus: În Justiţie nu funcţionează principiul „scopul scuză mijloacele. Actul de justiţie, inclusiv în lupta anticorupţie, trebuie să se facă strict cu respectarea prevederilor şi a procedurilor legale , care includ respectarea drepturilor procesuale ale celor învinuiţi.” Pe de altă parte, orice abuz, ba mai mult, orice reclamaţie privind un abuz, neverificată în mod real, are în timp efectul unui bumerang, a scris pe pagina sa de Facebook, presedinta UNJR,Ana Girbovan!



„În cazul luptei anticorupţie ori al implicării serviciilor secrete în actul de justiţie nu existenţa acestor dezbateri, ci lipsa lor ar trebui să ne îngrijoreze”. Aceasta a mai scris şi despre faptul că acum doi ani, UNJR a „prezis” ca asta se va întâmpla şi că încă nu se ştie cum justiţia s-a transformat în „câmp tactic” pentru SRI. Nu dezbaterile despre eventualele abuzuri slăbesc forţa luptei împotriva anticorupţiei, ci bagatelizarea sau ignorarea lor. Într-un stat de drept, pentru buna funcţionare a instituţiilor, este esenţial să se discute cu deschidere despre eventualele probleme care există.

Priviţi unde suntem acum, la 2 ani dupa ce UNJR a atras atenţia asupra acestor lucruri : nici azi nu ştim cum, când şi în ce a constat transformarea justiţiei în „câmp tactic” pentru SRI şi nici cum au operat acele „echipe mixte” procurori – agenţi SRI în baza unui Protocol care continuă să fie secret.Mai mult, inclusiv procurori DNA au ajuns să sesizeze CSM, semnalând probleme extrem de grave din interiorul instituţiei. Semnale despre derapaje în lupta impotriva corupţiei au existat de mult timp, iar UNJR si AMR au vorbit despre ele de peste 2 ani.

Justiţia este un serviciu public şi e important ca presa şi societatea civilă să semnaleze derapajele, pentru ca orice deviere de la lege să fie identificată şi corectată cât mai curand.Dincolo de enunţarea unor principii, e important să nu se uite că in justitie nu e vorba doar despre legi, ci despre aplicarea lor la oameni. Din acest motiv orice încâlcare a drepturilor procesuale poate produce vătămari ireparabile asupra vieţii oamenilor.