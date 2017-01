Dar pe Dvs. cine va tot propune, don’ Ministru?

In urmă cu un an și două luni, fostul pesedist brasovean Marius Dunca , actualul ministru al sportului a fost… primul om găsit responsabil de Guvernul Ponta de… tragedia de la Clubul Colectiv și demis la două zile după incendiu. Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, instituție condusă la vremea respectivă de Dunca, au fost în control la Colectiv pe 30 octombrie 2015, cu 24 de ore înainte de incendiul în care și-au pierdut viața 64 de tineri și alți 100 au fost răniți. Cum ar zice presedintele Klaus: „ghinion”…

„Noi nu am verificat nimic pentru că nu am putut face un control. A fost o sesizare venită din partea unei doamne, care a sesizat o neconcordanţă între preţuri. S-a deplasat o echipă de la Comisariatul principal Bucureşti la faţa locului, dar acolo nu am găsit niciun reprezentant legal. Cu siguranţă a intrat în club. Am găsit o persoană şi am lăsat o invitaţie, nefiind niciun reprezentant legal, neexistând registrul unic de control… „, a fost explicația dată atunci de brasoveanul Marius Dunca la Realitatea TV. Asa ca a venit acasa, si a condus victoria in alegeri a PSD Brasov prima probabil, dupa un sfert de secol… Sa moara de ciuda ala cu mustatza, fost ministru și el, în prezent cu ceva restricții de miscare…



Ministrul numit ieri, Marius Dunca, 36 de ani, nu a avut legături cu sportul, …nici cât a avut Cancescu, ăl cu grădină zoologică și teren de tenis în curte. Măcar asta, avea un taelnt – se pricepea de minune la furat! Nu ca Dunca ce a condus o amarata firmă de curățenie din Brașov și așa… a ajuns președintele Autorității pentru Protecția Consumatorilor si secretar general Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului.

Dar tu ce pile ai, don’ministru? La capitolul merite să fie notat cineva de la Centru că ai salvat organizatia de fostul președinte al PSD Brașov… ? Ca la rezultate încă se mai fac cercetări! La firma nouă, adică la minister, stă bine, și-a pus deja poza, fără măcar să fie instalat.

Eu, sa fi fost …Dragnea, pe dna Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și cea care a contribuit decisiv la înființarea echipei CSU Craiova, Eu pe ea aș fi propus-o la „Sport” si nu pentru a conduce Ministerul Muncii. Desi am auzit, că și acolo se pricepe!



