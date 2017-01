Ultimul scrutin electoral a consemnat pe lângă cunoscutele si încă insuficient comentate si analizate rezultate si o imensă gaură in zona partidelor cu o ideologie (declarată) natională. Schema care a functionat mai bine de un deceniu și jumătate prin care UDMR își avea o pereche (PRM) pare abandonată. De cine? O întrebare care va trebui tratată cu mută atentie, atât datorită dezechilibrului sesizabil pe scena politică cât și datorită consecințelor lipsei unei structuri care să adune forțele naționale existente la nivelul societății. Dacă această lipsă s-ar datora unei evoluții naturale nu am avea ce comenta. Dar cănd situația total artificială rezultată, sesizabilă fără efort de oricine, nu poți să nu-ți pui și o altă intrebare: ce forțe acționează pentru blocarea accesului unui partid național in Parlamentu României? Intervenția ocultă pe scena politică este evidentă. UDMR, în colaborare cu unele partide, a reuși retușarea legislatiei electorale de așa natură ca nu cumva să rateze baremul de 5%. Si cu toate acestea era sa rămână in afara Parlamentului fără interventia premierului Victor Orban care a blocat depunerea altor liste in afara de UDMR. În cealaltă parte a spectrului politic s-a actionat absolut invers – pe langă controlul unor conducerii s-a promovat și o atomizare a fortelor nationale prin structuri apărute aproape peste noapte.

Vom reveni cu o serie de articole pe această temă pentru că românii trebuie să știe cine și ce forțe oculte actionează în societate impotriva partidei naționale.

Pentru a vedea ce s-a intâmplat în partidul condus ani de zile de răposatul Corneliu Vadim Tudor publicăm un interviu consemnat Nikita Vancea.

De ce am lipsit de pe Lista de candidați ai PRM ?

Domnule profesor ION COJA, ați scris câteva „apeluri” chemând electoratul să se apropie din nou de PRM și să-l susțină în alegeri. Și brusc ați dispărut, nu v-am găsit pe listele PRM. Ați promis că ne veți explica după alegeri această absență sau dispariție, nici nu știu cum să-i zic?

ION COJA: Am crezut în șansele PRM de a reveni în viața politică. Înainte de alegerile locale am publicat primul meu apel, către alegători, să voteze PRM. Am cheltuit și câteva sute de euro pentru câteva mii de „flayere”, cu un text al meu de susținere a candidaților PRM, deși nu cunoșteam pe niciunul! Luasem decizia de a intra în PRM în luna mai, atunci când mi-am dat seama că justiția mă va împiedica să înregistrez partidul „meu”, Lista Națională. Aflasem că din PRM plecase toată lumea, mai rămăsese un așa zis președinte interimar, contestat de mai toți peremiștii… Contestat pe bună dreptate, cum aveam să-mi dau seama. M-am cunoscut cu domnul profesor Adrian Popescu, i-am spus de intenția mea de a intra în PRM și de a susține orice program viabil de redresare a PRM!…

După părerea mea, un asemenea program nu putea să demareze altfel decât printr-un congres național de reorganizare, cu participarea foștilor Peremiști dispuși să se dedice acestui scop, acestui efort, acestui program de relansare a PRM. Un grup important de foști PRM-iști, cu greutate în partid, au răspuns pozitiv la această invitație și au organizat o întrunire a lor, în acest scop. Am mers la întâlnire, le-am prezentat viziunea mea, încrederea în proiectul de revenire a PRM pe scena politică. Din păcate, președintele interimar al PRM a refuzat să participe la această întrunire, iar participanții au fost unanimi în a susține că redresarea PRM nu se poate face avându-l în funcția de președinte pe dl Adrian Popescu, pentru care funcția de președinte al PRM era o pălărie mult prea mare. Lucru evident pentru toată lumea. Chiar și pentru Adrian Popescu, care declara mereu că după alegerile din decembrie nu va candida la funcția de președinte! Foștii PRMiști au fost și ei de părerea că este necesar un congres de relansare a PRM în conștiința publică, a electoratului, cu alegerea unei conduceri noi.

Nu mi-am ascuns intenția de a candida pentru funcția de președinte al PRM. Un președinte ales de congres, printr-un concurs de proiecte politice de reorganizare a PRM. Această intenție am prezentat-o încă de la prima discuție cu președintele interimar! La acea discuție m-am arătat dispus și capabil să aduc cu mine un număr mare de persoane de calitate, care să dea prestigiu și eficiență conducerii noi a PRM. Majoritatea funcțiilor din PRM erau la acea dată vacante, începând cu funcția de număr 2, cea de secretar general. M-am arătat dispus și capabil să readuc în PRM foști lideri, care plecaseră ei din PRM, nu fuseseră excluși !

Domnul Adrian Popescu nici nu voia să audă de un congres, de alegerea unui președinte. Deși rezultatul la alegerile locale fusese dezastruos, a inventat un soi de a privi lucrurile de parcă PRM obținuse un succes istoric! Lipsa sa de realism friza patologicul, pur și simplu!

Ce funcție vi s-a oferit în PRM?

ION COJA: Eu am explicat că dacă mi se oferă o funcție politică importantă, puterea mea de a-i convinge pe alții să vină alături de mine în PRM va fi cu atât mai mare! Cel mai convingător aș fi fost din postura de președinte al PRM!… Dar în final, văzând încăpățînarea interimarului, am zis să nu condiționez prezența mea în PRM de vreo funcție. Așa că nu am căpătat nicio funcție și nici acum nu am. S-a ținut un Consiliu Național în octombrie, când s-au confirmat o mulțime de funcții pentru persoanele nou venite în PRM, mulți aduși de mine, dar mie nu mi s-a oferit nicio funcție! N-am făcut caz, mi-am zis că importantă este lupta electorală pe plan național, nu în interiorul PRM, și m-am pregătit pentru alegeri. În acest scop am luat legătura la Constanța cu persoane capabile să mă susțină și am trimis oferta mea electorală pentru a fi discutată în organizația PRM din Constanța. Am făcut cunoscut că mă simt eficient pentru partid dacă voi candida pentru Senat la București sau la Constanța.

Am constatat însă că sunt evitat în discuțiile privind listele de candidați, iar două persoane m-au avertizat: să nu mă mir dacă nu voi fi pe nicio listă!… La București sau la Constanța în niciun caz nu voi candida! Mi s-a dat și una din explicații: nu adusesem nicio semnătură din cele 180.000 de care a fost nevoie!… Am precizat că eu nu am promis și nici nu mi-am propus să aduc semnături, ci voturi! Iar acum constatăm că s-au obținut mai puține voturi decât semnături de susținere!… Halal susținere!

M-am simțit util și capabil să fac propagandă pentru PRM în mass media, la TV în primul rând, și pe internet! Prestigiul meu politic și public, atâta cât e, îl puneam la bătaie pentru voturile alegătorilor! Despre asta urma să fie vorba pe 11 decembrie!

Numai niște nătărăi sau diversioniști puteau invoca acest punct „slab” al meu: nu adusesem semnături!… Vorba lui Schiller, de care mi-am adus aminte prea târziu: „Zeii, cât sunt ei de puternici, se feresc să aibă de-a face cu proștii!” Aceasta este concluzia mea!

Am mai auzit și altă prostie, cum că eu aș fi antisemit, iar partidul va avea de suferit!… Mai mult ce putea să sufere partidul când a luat numai 1,3% din voturile exprimate?! Dacă eram și eu pe list, câr ar fi luat? Sub zero%!…

Dimpotrivă, sunt mulți români, inclusiv evrei, care, ca și mine, nu acceptă acuzația de holocaust sau minciunile oficiale despre Ion Antonescu și generația interbelică de mari intelectuali naționaliști! Dacă 10% dintre acești români ar fi votat cu PRM, PRM era acum în Parlament! Dar PRM nu a avut mesaj pentru electoratul naționalist! Aceasta este explicația insuccesului total pe care l-a înregistrat!

Eu sunt naționalist și atât! Intru în conflict cu oricine ca să apăr adevărul despre români! Intru în conflict și cu unii evrei sau maghiari ori occidentali când aceștia se abat de la adevăr și sabotează interesele legitime ale românilor! Dacă PRM nu este un partid naționalist înseamnă că am greșit eu adresa și mă retrag fără să trântesc ușa!

La ultima mea discuție cu președintele interimar i-am cerut insistent să promită că în timpul campaniei electorale nu va participa la nicio emisiune electorală, ci va trimite pe altcineva să reprezinte Partidul România Mare. I-am explicat că bunul Dumnezeu i-a dat o mulțime de calități, că se pricepe la algebră și trigonometrie ca nimeni altul din PRM, dar la legat vorbele este complet neajutorat! Le bolmojește într-un mod penibil, care va îndepărta de PRM pe toți cei care îl vor vedea ori auzi!… În mare, a ținut cont de sfatul meu! Prestația domnului Florin Zamfirescu a fost foarte bună! Dar insuficientă! A lipsit textul, programul! Eu lucram la acest program cu care să se prezinte PRM în alegeri. Nu l-am mai definitivat când am văzut că nu sunt dorit pe listele PRM!… I-am lăsat să candideze cu Constituția lui Cojocaru în brațe!

Ce ar fi cuprins acel program electoral al dumneavoastră? Ne puteți spune câteva idei?

ION COJA: Câteva, din vreo zece, un „decalog al PRM”, sub acest titlu ar fi circulat ca material electoral: să zicem mai întâi că PRM ar fi venit cu propunerea ca odată cu redeschiderea dosarului penal Decembrie 1989 (1) să se rejudece și procesul de la Târgoviște, atât de rușinos pentru obrazul României!… O asemenea propunere nu ar fi fost pe placul tuturor, ci doar pe placul celor mai mulți români!… Propuneam și (2) rejudecarea procesului Ion Antonescu! Poporul român l-a declarat „cel mai mare român”, iar noi, partidul care se mai numește și România Mare, nu facem nimic pentru a se face măcar postum dreptate Mareșalului?!… Greșeam?! Ce ar fi zis lumea dacă primea acest mesaj de la PRM?

Propuneam de asemenea o cercetare oficială sau publică, prin societatea civilă, a acuzațiilor atât de grave aduse de-a lungul timpului președintelui Johannis. În ideea că, după părerea noastră, a PRM, (3) sunt întrunite condițiile de suspendare din funcția de președinte!… Ne făceam de rîs cu această propunere? Pierdeam sau câștigam voturile românilor?!

Adică ați fi propus ca PRM să ceară suspendarea lui Johannis?

ION COJA: Azi, toată lumea discută serios această eventualitate!… În ziua de 11 decembrie ar fi contat mult pentru alegători faptul că numai PRM cere suspendarea președintelui penal! E lucru sigur că acei alegători ar fi fost în proporție de 1% plus încă vreo 10-15 procente…

Altă propunere ar fi fost (4) introducerea votului secret în Parlament! De 27 de ani Parlamentul nostru lucrează fără a se asigura votul secret! La Cucuieții din Deal și peste tot în România secretul votului este asigurat, nu însă și în Parlament!…

O propunere concretă, care ar fi plăcut mult alegătorilor din Constanța și București: (5) finalizarea lucrărilor pe șantierul București – port la Dunăre!… De zeci de ani visez să mă urc la București Sud pe o ambarcațiune din care să cobor la Constanța! La Agigea sau în portul Tomis!…

Țineam mult ca PRM, partid cu adevărat popular, să promoveze (6) revenirea la impozitul progresiv! Am fi făcut figură aparte în peisajul electoral și cei mai mulți alegători ar fi ciulit urechile la mesajul nostru! Nu este drept să pui același impozit pe un venit de câteva sute de lei și pe un venit de milioane de lei!… Am pe undeva decalogul la care mă gândeam să-l pun la dispoziția PRM! Căci aceasta este regula electorală numărul 1: să vii cu propuneri și idei care să meargă la sufletul omului, al alegătorului!

Și de ce n-ați făcut-o?

ION COJA: Mă mai întrebi?!… O să răspund la această întrebare la congresul PRM din 2017, sper să nu se amâne și nici să nu se organizeze pentru a fi trucat!

Asta înseamnă că sunteți în continuare membru al PRM?

ION COJA: O să dezamăgesc conducerea actuală, care a organizat participarea PRM la alegeri, dar sunt mai departe ce am fost și-n urmă cu două luni: membru al PRM! Partid despre care știam că este un partid al naționaliștilor români! Dacă m-am înșelat și PRM este acum altceva, te rog să mă faci atent!

Vă veți depune candidatura la funcția de președinte al PRM!

ION COJA: Nu știu! Mai degrabă aș susține candidatura altuia, mai valabil decât mine. Sper să apară acel candidat!

Horia D.R.