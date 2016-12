De două ori mai mulți turiști in Poiană de Crăciun, față de anul trecut

In perioada 24-27 decembrie s-au inregistrat 81.000 de treceri pe la turnichetii instalatiilor de transport pe cablu din Poiana fata de numai 41.000 inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. Sezonul acesta este cel mai bun din ultimii ani si se datoreaza temperaturilor scazute inregistrate in luna decembrie

In perioada 24-27 decembrie s-au inregistrat 81.000 de treceri pe la turnichetii instalatiilor de transport pe cablu din Poiana fata de numai 41.000 inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. Sezonul acesta este cel mai bun din ultimii ani si se datoreaza temperaturilor scazute inregistrate in luna decembrie, care au permis inzapezirea artificiala a partiilor.

Anul acesta este si primul an in care sezonul de schi a inceput in prima parte a lunii decembrie. Cele mai multe urcari cu instalatiile de transport pe cablu au fost in a doua si a treia zi de Craciun.

Pe 26 decembrie s-au inregistrat 24 de mii de urcari iar pe 27 decembrie de sfantul Stefan au fost peste 26.000 de urcari. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov dau asigurari ca starea partiilor este excelenta. De marti noaptea se lucreaza si la inzapezirea partii inferioare a Partiei Lupului iar in week-end se a deschise si aceasta portiune de partie.

Deocamdata inchisa mai este doar zona inferioara a Partiei Subteleferic. In prezent zapada masoara 100 de cm in varful masivului si 70 de cm la baza. De la deschiderea sezonului de schi, s-au folosit peste 110.000 de mc de apa si s-au produs 275.000 de mc de zapada artificiala.

Vifor Rotar