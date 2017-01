Deci care Ținut Secuiesc autonom?

respinge cu furie ideea

Ideosebimaterializata la Alba Iulia de catre Mihai Viteazul. Astfel, raman in veci cuvintele sale profetice pentru neamul romanesc:„., in noiembrie 1599, sase luni mai tarziuDe subliniat,si cu sprijinul catorva mii deinarmati de vajnicul Domnitor! Asa cumi-au fost alaturi, impotriva otomanilor si altui viteaz, lui Stefan cel Mare si Sfant !