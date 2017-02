Decizia Curţii de la Paris acorda statului român suma de 401 milioane euro în litigiul cu compania ENEL !

Da, o veste buna, una corectă, statul roman obţinând în acest fel o sumă pe care nu ar fi putut niciodată să o primească prin negociere, a declarat Răzvan Nicolescu, fostul ministru al Energiei. Domnia sa a adăugat: „ Decizia pe care am luat-o, în 2014, ca ministru al Energiei, de a merge, fără întârziere, la Curtea de Arbitraj a fost una dificilă, dar corectă. Am arătat că România se poate mobiliza şi acţiona hotărât pentru a-şi apăra drepturile ce i se cuvin.

Clarificarea acestui litigiu creează premisele relansării parteneriatului solid dintre statul român şi cea mai mare companie europeană de utilităţi (ENEL) în beneficiul ambelor părţi, al sectorului energetic românesc şi al consumatorilor români. Cred în rolul important pe care această mare companie europeană îl poate juca în sectorul energetic românesc. Totodată, trebuie ca România să folosească eficient această sumă importantă de bani, obţinută la Paris, pentru modernizarea sectorului energetic care are nevoie de investiţii.

Enel: „Este în linie cu aşteptările, compania analizează în prezent detaliile acestei hotărâri”

Grupul energetic italian Enel a confirmat oficial, ieri seară, că a primit decizia Curţii de Arbitraj de la Paris , menţionând că rezultatul acestui arbitraj este în linie cu aşteptările companiei, şi a precizat că analizează în prezent detaliile acestei hotărâri.

Enel a precizat, potrivit Nwes.ro: „Enel confirmă că a primit din partea Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris decizia arbitrajului legat de participaţiile deţinute în sectorul electricităţii din România, respectiv legat de exercitarea de către SAPE a clauzei Put Option pentru Enel Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia. Enel respectă decizia Curţii şi compania analizează în prezent detaliile acestei hotărâri. De altfel, rezultatul acestui arbitraj este în linie cu aşteptările companiei şi cu analiza efectuată intern asupra acestui caz”.

(M.I.)