Defrișările masive din România au atras atenția presei din Franța!

Jurnaliștii postului de televiziune France 2 au realizat o anchetă în țara noastră pentru a demonstra cum arborii seculari ajung mobilier pentru celebra companie suedeză IKEA, prin partenerii acesteia din România.Potrivit datelor oficiale, traficul cu material lemnos din lume este în valoare de 11 miliarde de dolari pe an, aproape cât cel de trafic de droguri. Între 15 și 30 la sută din buștenii vânduți în lume au origine ilegală pentru că sunt tăiați din păduri unde defrișările nu sunt permise.

Ancheta jurnaliștilor francezi a început de la o comodă comercializată de IKEA, un număr de serie și o etichetă de pe ambalaj, care specifica faptul că produsul este fabricat în România.Jurnaliștii francezi veniți în România au ajuns la unul dintre partenerii români ai gigantului suedez de mobilă, unde au descoperit pachete gata de transport cu eticheta codului fabricantului.

Firul investigației a dus la o altă firmă internațională, cu fabrică în România, care susține pe site-ul său că folosește doar trunchiuri de copac cu diametre mici și reziduuri forestiere. Jurnaliștii francezi spun însă că filmările demonstrază că în fabrică intră copaci groși.

France 2 spune că acest lucru ar contraveni politicii IKEA, care susține că, împreună cu Fondul Umanitar Mondial luptă pentru protejarea pădurilor virgine din România.

Jurnaliștii au mers în Suedia, unde drumul spre sediul IKEA trece printr-o pădure neatinsă de tăietorii de lemne . Directorul din companie responsabil de pădurile din care se aduce lemnul pentru mobilă a acceptat să discute cu echipa franceză.

Reporter: Vorbind despre responsabilitate, să vorbim de România. Ce părere aveți despre pădurile din România?

Mihail Tarasov, directorul departamentului forestier IKEA: Cred că sunt fantastice, cu adevărat foarte frumoase!

Reporter: Vedeți, nu sunt reziduuri de proastă calitate, sunt de bușteni solizi, masivi, de diametru mare, nu de diametru mic.

Mihail Tarasov: Personal, nu am vizitat niciodată această uzină.

Stiu ca lemnul provine din surse legale, fără conflicte sociale, fără a provoca pagube în pădurile protejate,

ca nu provine din plantații și nu conține organisme modificate genetic, noi sutem mulțumiți. Pentru că acesta corespunde exigențelor minime ale IKEA.

Invartindu-se in jurul cozii,Oficialul IKEA a refuzat să comenteze strategia de defrisari a partenerilor din România.