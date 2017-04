DEMENȚIAL! CSM ARE PROTOCOL CU SRI – Garantul independentei Justitiei si-a legat de nas un belciug, cu o entitate a SRI!

Centrul National Cyberint,infiintata in secret printr-o Hotarare nepublica a CSAT. Sub pretextul apararii securitatii internetului, agentii SRI au primit acces liber in baza de date a portalului eMAP, in care se arhiveaza toate documentele CSM

Cum sa aiba Consiliul Superior al Magistraturii initiativa verificarii protocoalelor abuzive dintre instante, parchete si Serviciul Roman de Informatii, cand chiar acest for a incheiat, in 2014, un protocol cu o structura secreta de tip fantoma a SRI, denumita Centrul National Cyberint?

Potrivit informatiilor noastre, Centrul National Cyberint este de aceeasi factura cu Centrul National de Interceptare a Comunicatilor (CNIC), adica sunt unitati militare are SRI fara personalitate juridica, infiintate prin hotarari secrete al CSAT. Avem informatii ca multe institutii ale statului au incheiate protocoale cu acest centru Cyberint, in virtutea faptului ca exista o Hotarare de Guvern care a desemnat SRI ca autoritate nationala in domeniul securitatii cibernetice (supravegherea internetului).

Este incredibil cum institutii serioase ale Statului roman pot incheia protocoale cu entitati fantoma care nu sunt infiintate prin lege, ci prin Hotarari CSAT secrete.

In aceste conditii, este evident ca CSM nu poate fi un garant al independentei Justitiei, cat timp accepta ca interceptarile folosite ca probe in dosare penale sa fie efectuate de CNIC – institutie fantoma care nu este infiintata prin lege si care in fapt reprezinta o unitate secreta a SRI.

La fel cum CSM nu intervine in cazul incalcarii drepturilor omului, prin acceptarea ca serverele si bazele de date ale institutiilor din sistemul judiciar sa fie monitorizate si „aparate” de o alta structura fantoma, Centrul National Cyberint.

CSM recunoste ca a incheiat un protocol cu SRI in 2014.

Confirmarea existentei unui protocol intre CSM si SRI a venit chiar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Lumeajustitiei.ro a solicitat acestui for sa ni se precizeze daca a existat/exista un protocol de colaborare incheiat intre Consiliul Superior al Magistraturii si Serviciul Roman de Informatii; daca a existat in ce perioada a fost semnat si ce prevedea acesta?

la initiativa carei institutii a fost incheiat protocolul intre Consiliul Superior al Magistraturii si Serviciul Roman de Informatii si daca mai exista si in prezent acest protocol de colaborare.