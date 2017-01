DEMITEREA AMBASADORILOR SUA – NU SE PUNE ȘI ÎN CAZUL LUI KLEM?

Mai multe multe voci din România cer schimbarea urgentă a ambasadorului Hans Klemm, dar punctele pe care acest diplomat cu experiență le-a acumulat la Departamentul de Stat, s-ar putea să-l mențină pe poziții.

În ciuda unor luări de poziție care au scandalizat România, ambasadorul SUA, Hans Klemm a fost cel mai activ reprezentant al SUA din ultimii ani. În primul rând este de menționat implicarea sa în activitatea guvernului, parlamentului, președinției și în susținerea demersurilor anticorupție, prin declarații de principiu, dar și prin evidențierea demersurilor procurorului șef al DNA, Laura Kovesi.

Întâlnirile săptămânale cu șeful guvernului, discuțiile periodice cu șefii camerelor parlamentului, reuniuni mai mult sau mai puțin discrete cu șefii serviciilor secrete și cu președintele Iohannis, toate acestea au creat impresia unui control nepotrivit al ambasadorului SUA asupra funcționării statului român.

Magistrații din România: Hans Klemm aduce o gravă atingere imaginii justiției În același timp, dl. Klemm a făcut de multe ori agenda zilei pentru presa din România și, practic, se poate spune că dl. Klemm a indus în rândul populației ideea de „partener strategic”, un fel de „fratele cel mare”, dar care există, nu e doar o vorbă goală. Ori, în condițiile în care SUA au transformat România într-un avanpost al politicii agresive overseas, era necesară o captare și chiar o canalizare a atenției opiniei publice în acest sens.

Greșelile pe care dl. Klemm le-a făcut, în primul rând cea legată de prezența sa alături de steagul secuiesc, sunt cu dus și întors; a provocat o reacție a naționalismului românesc, dar a fost un prilej de a ieși la rampă cu o declarație interesantă: „Reprezint SUA în fiecare colț al României, nu doar la București”.

De fapt, cine cere schimbarea domnului Klemm? Partidele mari, nu prea, doar PSD a protestat sporadic, cu jumătate de gură, la sprijinul fățiș pe care ambasadorul l-a acordat doameni Kovesi. Cea mai mediatizată a fost ieșirea marelui tenisman Ilie Năstase, care, referindu-se la noua orientare politică reprezentată de amicul său Donald Trump, declara: ”Îl va schimba, sper eu, cât mai repede, pe ambasadorul SUA la Bucureşti. Asta ar fi cea mai bună mişcare, una care ne interesează pe noi. Îl tot aud că spune că suntem o ţară de corupţi, face tot felul de greşeli” .