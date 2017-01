Denunț uimitor: șpagă de șpagă – un MILION de euro pentru un procuror!

Justiția se clatină serios în ultima vreme, după ce făcătura de dosare anchetate de procurori au produs prea mult senzație la în media. În acest context, iată că apare un denunţ incredibil la Direcţia Naţională Anticorupţie: un şef de la DIICOT a luat mită un milion de euro. Cel care a inițiat acest demers este celebrul Leo de la Strehaia , devenit cunoscut după apariţiile la emisiunile TV mondene.

Acesta i-a făcut plângere procurorului şef al DIICOT Mehedinţi. Acesta susţine că familia sa i-ar fi dat şpagă procurorului un milion de euro pentru a-i scăpa de dosare. ”Prinţul” Ţiganilor a dat declaraţii într-un dosar în care acesta denunţă un procuror şef al DIICOT Mehedinţi, pe care-l acuză de luare de mită. Leo susţine că în 2012, tatăl lui, Mihai Ion, şi unchiul lui, Ion Mihai Mituş, ar fi dat şpagă 1 milion de euro unui procuror şef DIICOT care insturmenta mai multe dosare ce priveau infractiuni economice comise de verişorii săi, copiii lui Ion Mihai Mituş:

„Am venit la DNA, am depus un denunţ pentru ca tata şi unchiul meu Mihai Ion Mitus din strehaia au dat spaga la procurorl şef al DIICOT Mehedinţi 1 milion de euro. Unchiul meu are dosar la DIICOT, au fost nişte arestări şi pana la urma s-a ajuns la procuror si prejudiciul era de peste 50 de milioane si ca sa tina dosarele sub tejghea ca să poata să dea clasare, procurorul a cerut un milion de euro spaga. Nu i-am dat eu banii ci tata si unchiul. Am fost si eu cu ei la Drobeta Turnu Severin. Banii au fost in bancnote de 100 de lei si de 50 de lei, vreo 45 de miliarde… Ştiti foarte bine că eu sunt cu înregistrările, dar nu am dat eu banii. Eu am fost acolo dar n-am discutat cu procurorul. Eu am fost de faţa când procurorul a primit banii. Acum sunt ameninţat de unchiul meu ca ma omoara daca depun plangere, dar eu nu mai suport presiunea si nu vreau sa mai fiu implicat in asa ceva”, a declarat Leo de la Strehaia la DNA, conform România TV.

Conform anchetei, în perioada 2010- 2012, clanul Mihai a format un grup infracţional care, prin intermediul mai multor firme, a efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria şi Bulgaria, pentru care a întocmit documente fictive în vederea efectuării de operaţiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piaţa internă. De asemenea, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menţionate, fără achitarea TVA, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României membrii grupării au colectat TVA aferentă, rezultând sume de bani pe care, deşi aveau obligaţia să le achite către bugetul de stat, şi le-au însuşit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de peste 3 milioane de euro .

Membrii reţelei sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, folosirea de acte nelegale la autoritatea vamală, folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, evaziune fiscală, înşelăciune, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export şi spălare de bani,(Brrr!) fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate.(sursa:Buget.ro)