Deputații Mihai Popa, Mara Mares și Nicusor Dan din satul Breaza (Făgăraș) vor ruperea județului in două: Făgăraș și Brașov !!

Deputatul Mihai Popa, un pesedist modest si cu minte mai inceata a sustinut mai alaltaieri o ditamai gogomania într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD Braşov: „Ni s-a propus ( de catre UDMR, care a lansat aceasta diversiune?) să devenim parteneri în acest proiect în special prin parlamentari, pentru a promova și o inițiativă legislativă, pentru ca această microregiune, Ţara Făgăraşului, să devină un proiect pilot pentru întreaga ţară(!?), în contextul regionalizării şi descentralizării, promovate acum câţiva ani ”. Ca urmare, săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu parlamentari brașoveni și făgărășeni – Mihai Popa, Valeriu Steriu, Mara Mareș, Nicușor Dan. Mara Mareş… de Fagaras este una din cele mai surprinzătoare deputate in Camera Deputaţilor. Proaspata parlamentară are, la numai 24 de ani, un CV solid pe partea teoretică, ca absolvent de şcoli londoneze cu renume . Practica o va învăţa pe drum, din solda de deputat şi toate se aliniază frumos în viaţa fără griji a tinerei liberale. Mara Mareş va trebui să fie pe veci recunoscătoare tatălui său, consilier judeţean în Braşov, dar mai ales… cartofilor lui taticu, care au făcut-o ceea ce este .

Acesta a cheltuit în ultimii opt ani aproximativ 100.000 de lire sterline (circa 550.000 lei) numai pe taxele de studiu (3.500 de lire pe an) şi chiria fiicei sale (600 de lire pe lună), Mara Mareş. Nu mai punem la socoteală mâncarea, hainele, banii de buzunar ai unui tânăr care vrea să se bucure de studenţie, pentru că suma s-ar dubla, fără doar şi poate. Proaspata PNL-ista Braşov la Camera Deputaţilor a plecat la studii în Marea Britanie încă de la 16 ani. Făgărăşanca a absolvit Liceul St. Clare’s Oxford, Facultatea de Studii Europene şi Internaţionale din cadrul King’s College – University of London, urmând apoi studii de master la Facultatea de Politici Publice Europene- University College London. Nimic din visul londonez al virtual deputatei n-ar fi fost posibil fără cartofii tatălui.

Declaraţii încărcate de avere: Consilier judeţean PNL şi fost preşedinte PDL Făgăraş, Ioan Mareş este un important cultivator de cartofi. În 2006, punea bazele firmei Cartof de Făgăraş- Grup de Producători SRL, alături de alţi cultivatori, iar anul acesta declara venituri din vânzarea tuberculilor de 150.000 lei. Ca sa nu bata la ochi! În mod curios, este prima dată când declară… „niste venituri” obţinute din vânzarea cartofilor, dacă urmărim declaraţiile sale de avere din ultimii ani…

Şi nu e singura curiozitate din scriptele asumate de Ioan Mareş. Pentru un afacerist atât de avut, este absolut remarcabil faptul că Ioan Mareş nu a avut niciodată datorii la bănci…. Practic, tatăl Marei Mareş a lucrat toată viaţa numai cu bani cash. E tare, nu?

Tatăl anonimei deputat Mara Mareş a fost dintotdeauna un pasionat al maşinilor de lux. Consilierul judeţean are un veritabil parc auto. La un moment dat, avea trei limuzine Mercedes, un Audi, un Hyundai şi o motocicletă Suzuki, printre care şi-au mai făcut loc, în timp, un VW Bora, un Peugeot şi o Dacia Logan… pentru sofer. Nici la imobiliarele… declarate nu stă rău deloc: un teren intravilan, o casă şi o magazie de cereale în Săvăstreni-comuna Recea, plus un spaţiu comercial, o casă şi un apartament în Făgăraş. Toate cumpărate din banii pe care nu i-a trimis fiicei la Londra…

Venituri ciudate, trase la indigo: Principala sursă de venit a lui Ioan Mareş …la vedere este chiria de 12.000 de euro pe care o încaseză anual de pe urma spaţiului său comercial de 239 metri pătraţi din Făgăraş , altfel un oraş sărac, unde n-ai crede că pot fi posibile chirii astfel de mari. În plus, consilierul judeţean ţine contabilitatea Bisericii Greco- Catolice din oraş pentru 6.120 lei pe an, încasează 2.793 lei ca membru în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Parcul Industrial Metrom, precum şi o indemnizaţie de 8.670 lei de la Consiliul Judeţean Braşov. Veniturile familiei sunt completate de soţia sa, doctorul endocrinolog Maria Rodica Mareş, care declară de pe urma cabinetului său medical 10.740 lei pe an. Fix aceeaşi sumă, an de an, ceea ce ne arată că, probabil, afecţiunile endocrine sunt ţinute sub control strict în Făgăraş. La fel cu chiria şi banii primiţi de la biserică, mereu la fel, în fiecare an. Maria Rodica Mareş a deţinut şi Endo Med SRL, firmă înfiinţată în 1995 şi dizovată între timp, cu sediul la aceeaşi adresă unde funcţiona şi ferma de cartofi a soţului Ioan Mareş. Mama d.soarei Mara Mareş-cel mai tanar parlamentar – este membru fondator al Asociaţiei Armonia Brassovia Terranova, un ONG de utilitate publică (deci finanţat de stat?), dar şi director la căminul privat pentru bătrâni “Constantin Brâncoveanu”, din localitatea Sâmbăta de Sus. Cum se vede,o familie deosebit de activa … (surse: J.Nat.)