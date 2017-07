Se vorbește mult despre holocaust in Romania, desi este vorba doar despre deportarea evreilor din Ardealul de Nord (dupa Diktatul de la Wiena!) în lagărele de concentrare naziste și despre moartea lor în camerele de gazare. Nu aprofundăm subiectul, dar nu ar strica să ne aruncăm ochii asupra unor evenimente ciudate, aparent ilogice, întâmplate atunci și care au efecte acum!

Companiile germane de produse chimice și farmaceutice au apărut în Germania înaintea Primului Război Mondial și s-au consolidat ulterior prin comasare, dând nașterea, în 1925, colosului I.G. Farben. Veriga de legătură s-a numit Fritz Haber, părintele armelor chimice, un evreu născut în data de 9 decembrie 1868, convertit la creștinism, revenit la iudaism și devenit mare naționalist german .

În timpul Primului Război Mondial, Fritz Haber a produs și furnizat armatei germane gaze toxice letale.În data de 22 aprilie 1915, 180 de tone clor lichid au fost eliberate în atmosferă sub îndrumarea lui Haber, devenit ulterior căpitan în armata germană, asupra trupelor aliate de la Ypres (Belgia), acesta fiind primul atac cu arme chimice de ucidere în masă din istoria omenirii. Aproximativ 5.000 dintre soldații francezi mor în chinuri cumplite din prima zi, iar aproape 7.000 supravieţuiesc, însă vor rămâne cu sechele grave pentru tot restul vieţii.Pentru crimele lui, evreul Fritz Haber a fost recompensat în anul 1918 cu premiul Nobel.!!

Tot sub conducerea germanului de origine evreiasca Fritz Haber, cercetătorii din Berlin au obținut pesticidele „Ziklon A” și „Ziklon B”, ultimul fiind folosit la gazarea coreligionarilor săi, conform acuzelor aduse după terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Așa cum am arătat, gazul furnizat lagărelor de exterminare „Ziklon B”, a apărut ca urmare a cercetărilor evreului Fritz Haber, fiind fabricat de I.G. Farben , iar Consiliul de Administraţie, din care făcea parte și Haber, știa pentru ce este produs. Parte din cei 24 de manageri ai concernului I.G. Farben, judecați pentru crime împotriva umanităţii la Nürnberg, au fost condamnați. Procurorul Telford Taylor, acuzatorul SUA, a declarat în timpul procesului: „Fără I.G. Farben, Al Doilea Război Mondial nu ar fi fost posibil.”

Conducerea I.G. Farben era evreiască, la fel ca familiile Rockefeller, Rothschild, Warburg sau Oppenheimer, nume grele în Al Doilea Război Mondial, care de fapt au și decis învingătorii. I.G. Farben a fost unul dintre cei mai mari susținători financiari ai lui Hitler. Pe cale de consecință întrebăm și noi, așa mai timid, ca să nu fim acuzați de anisemitism fiindcă și dacă strănuți în direcția ăstora ești pasibil de pușcărie: Oare cine a susținut financiar holocaustul împotriva evreilor, nu cumva tot evreii? Oare nu este valabilă teoria cu purificarea etnică, având în vedere că în lagăre au ajuns evreii săraci, infractorii lor și cei cu dizabilități? În schimb, toţi evreii „importanţi” – cămătari de nivel planetar, industriaşi, savanți – au reușit să plece departe de pericolul deportării.

Ce au făcut mai târziu, după 1948, când evreilor li s-a dat un pământ pe care să-și întemeieze o țară, după 2000 de ani de pribegie? Au prigonit palestinienii în fosta lor țară, mai ceva decât propria prigoană de care spun evreii că au avut parte în Europa pe vremea lui Hitler! Deși au primit teritoriu pentru înființarea statului Israel, evreii au cerut banii și pentru morții lor din timpul războiului, inventând termenul de holocaust pentru ca decedații lor să pară mai importanți ca restul victimelor aparținând tuturor etniilor posibile! Cer bani pentru evreii omorâți în lagăre, alături de soldați ruși prizonieri de război, țigani sau chiar și germani deținuți de drept comun, cu gaz produs de alții evrei în mod conștient.

Institutul „Elie Wiesel” din România, plătit generos din banii românilor ca să-i transforme în neam de criminali, nu face altceva decât să ne scoată vinovați de un oarece holocaust petrecut pe pământ românesc , așa cum îl arată și propria denumire: Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Lucru total neadevărat, se știe că mareșalul Ion Antonescu a si salvat mii de evrei din Polonia și nordul Ardealului ocupat de unguri de la deportarea în lagărele naziste. Se vorbește mult despre holocaust in Ro., despre deportarea evreilor de la noi în lagărele de concentrare naziste și despre moartea lor în camerele de gazare. Nu aprofundăm subiectul , dar nu ar strica să ne aruncăm ochii asupra unor evenimente ciudate, aparent ilogice, întâmplate atunci și care au efecte acum! Materialul este vast, așa că vom face o sinteză.

Pe de altă parte, nimeni nu vorbește despre evreii comuniști din Basarabia care în 1940 au schingiuit și omorât zeci de soldați români și populație civilă de origine română La fel, aproape nimeni nu vorbește despre crimele comise de bolșevicii evrei, veniți călare pe tancurile sovietice după 23 august 1944 , împotriva românilor! Puțini au curajul să vorbească despre holocaustul roșu îndreptat mai ales împotriva elitei culturale si politice a românilor! Trebuie să se dovedească că pe teritoriul României s-a produs holocaust ? România nu a deportat evrei în lagărele de concentrare naziste,cum a facut Ungaria horthista in Ardeal așa că nu poate să fie acuzată de ce au facut altii !! De ce pe vremea comuniștilor nu se discuta despre acest lucru, deși atunci au fost publicate toate cărțile foarte bine documentate despre holocaust ale lui Oliver Lustig, un intelectual evreu deportat din nordul Ardealului ocupat de Ungaria hortystă și supraviețuitor al Auschwitzului? Nu exista nici un institut evreiesc de studiere a holocaustului rosu?. Doar conducătorii pe care i-a avut Româniadupa Revolutie au inve tat si susținut ideea de holocaust, acuzele devenind tot mai vehemente, în special sub președinția lui Băsescu și a lui Iohannis.Culmea, germanul Klaus Werner Iohannis, cu antecesori care au luptat voluntari în Waffen SS ca toți sașii ardeleni, acuză românii de uciderea evreilor și holocaust!!!

„ Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» judecă cu dublă măsură ! Acest Institut,constituit bizar,dar plătit din banii românilor, a început o prigoană demnă de Gestapo împotriva Mareșalului Ion Antonescu,si a Armatei Române dar mai ales a intelectualilor,socotiti simpatizanți ai Mișcării Legionare, Dar același institut «Elie Wiesel» tace mâlc în privința Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) și a fostului președinte al acestuia, Klaus Iohannis, care s-au declarat oficial, prin decizie judecătorească, succesori ai organizației hitleriste Grupul Etnic German din România!”Nu cumva este un compromis pe banii poporului român? Nu cumva inchizitorii evrei din Romania au închis ochii la succesiunea sașilor după fosta lor organizație nazistă , în scopul retrocedărilor ilegale a unor imobile valorând sute de milioane de euro? Si astfel, sasul Iohannis, devenit președinte al României – instalat si cu sprijin sionist, să plătească miliarde de euro despăgubiri pentru așa-zisul holocaust…

Se spune că Traian Băsescu a achitat cele 20 de miliarde de euro pe șest , prin acordul de împrumut din anul 2009, atunci când România a făcut,fara justificare, enormul împrumut de la FMI, mințindu-ne că …pentru salarii și pensii,in vreme ce guvernul Boc a scăzut, exact atunci, salariile și chiar ajutoare si pensii !? Dacă-i adevărat, atunci Klaus Iohannis mai are de achitat a doua jumătate din cele 40 de miliarde de euro solicitate ca despăgubiri pentru holocaust conform scurgerilor de informații de la negocierile ultrasecrete. Lăsând bârfele și zvonurile deoparte, reamintim adevărul istoric că România nu a deportat evrei în lagărele de concentrare naziste, așa că nu poate să fie acuzată de holocaust! Dimpotriva,dupa 23 August Romania a fost condusa majoritar de politicieni comunisti evrei pana dupa 1968! Iar la Revolutie, primul ministru Roman , presedintele Senatului, A lexandru Barladeanu si inca vreo 2-3 ministri…

Da, s-a produs un alt holocaust, dar nu în timpul războiului , ci acum în timp de pace, prin distrugerea sistematică a economiei țării, prin planuri bine întocmite în laboratoarele secrete ale organizațiilor finanțate de Soros, Rockefeller, Rothschild și restul . Oare de ce aproape toți ambasadorii SUA la București, de dupa 1989, au fost evrei? Pe cine au reprezentat ei cu adevărat, SUA sau iudeo-masoneria? E drept, interesele acestor puteri se suprapun, nici măcar SUA nu sunt conduse de americani… Singurul ambasador care nu a fost evreu, Michael Guest, era homosexual declarat!

În timp ce milioane de romani au părăsit România , simultan are loc și o migratie inversă, Cetateni din Tara Sfanta,amenintzata de razboaie se mută în România ….dupa ce a fost studiata din elicopter…i ncepand cu enigmaticii munti Bucegi! Este ținută la secret etnia numeroaselor persoane care au obtinut recent cetățenia română! Mai sunt și oamenii de afaceri, care se căsătoresc de regulă cu … pseudo-vedete. care trag țepe de miliarde , după care fug în Israel, de unde nu pot sa fie extrădati! Pe lângă aceștia am importat și escroci dați în urmărire chiar în Israel, cum a fost acel Nati Meir, devenit parlamentar român și după aceea pușcăriaș pentru escrocheriile din România.

Nu mai vorbim despre israelienii care au invadat capitala și de care nu auziți decât cu ocazia unor scandaluri, în care acestia sfidează pur si simplu autoritățile române. Așa a fost in cazul lui Roni Herșcovici, tânărul israelian care a accidentat un polițist, după care s-a baricadat în mașina de lux si le arăta… penisul polițiștilor români! Dacă un român făcea așa ceva în Israel, ar fi fost împușcat pe loc! Sau Sandra Pralong , consiliera presedintelui Johannis o milionara cu 7 apartamente de lux in New-York, Geneva, Bucuresti, Constantza si pe Valea Prahovei!

Da, s-a produs un holocaust,insa unul industrial,nu inventat de institutul Wiessel plus un exod major al populației din cauza lipsei locurilor de muncă: circa 4,5.milioane de români muncesc în afara țării. Industria românească a fost distrusă, flota comercială, una dintre cele mai mari din lume,vanduta pe nimic , Căile Ferate cu transport de persoane și de mărfuri distruse împreună cu infrastrctura, transportul aerian intr-o aripa, agricultura in criza, armata cat a Albaniei,incat mai avem sub 20% din capacitatea de luptă a armatei din 1989. Învățământul, sănătatea in colaps, serviciile secrete se ocupa de alegeri ,si sunt sub control extern, la fel ca și decizia în alegerea președintelui .

Pădurile se taie de parcă mâine nu am mai exista, irațional, în dușmănie… doar sunt tăiate de firme străine, care în țara lor de origine nu au curajul să taie un promișor fiincă ar face pușcărie! Iată ce citeam în presa anului 2014: „Baroneasa Arielle Malard de Rothschild este susţinută de statul român pentru un loc în Consiliul de administraţie al Electrica, grupul de distribuţie care alimentează cu energie Transilvania şi nordul Munteniei.” Care „stat român” o susținea pe această reprezentantă a oligarhiei mondiale?

Aici e holocaustul,dar cel economic, fiindcă în afara unor mici prăvălii românești de la colțul străzii, comerțul este al marilor concerne externe. Există si un scandal al alimentelor de proastă calitate care se găsesc pe rafturile magazinelor din România. Da, așa este, nu ne omoară prin gazare sau împușcare, dar ne îmbolnăvesc lent. Alte mari concerne produc medicamente cu care românii se îndoapă până dau colțul.

Se merge cu tupeul antiromânesc până acolo, încât marea moschee de la București va fi construită pe niște pământuri care au aparținut Brâncovenilor, decapitați la Istanbul fiindcă nu au vrut să renunțe la credința lor ortodoxă, strămoșească. Se răsucesc strămoșii nostri în morminte! Doamne, apără-ne Tu, că noi nu mai putem!

Ionel CÂRSTEA și Marius Albin MARINESCU (Justitiarul Sibiu)