DEUTSCHE WELLE nu mai VORBEŞTE de mult „ROMÂNEŞTE”!

De foarte mult timp, programul de radio în limba română al binecunoscutului post de radio german şi-a încetat emisia, după o prestigioasa jumătate de secol, prima emisiune fiind realizată pe 19 august 1963. În acest fel, se pune în aplicare intenţia, anunţată încă din luna iunie a anului trecut de către conducerea postului, de a renunţa la licenţa audiovizuală pe care o deţinea în Bucureşti , cedată fiind către Patriarhia Română, cu schimbarea, totodată, şi a numelui, în Radio Trinitas .

Totuşi, p ână la sfârşitul anului 2011, programele în limba română ale Deutsche Welle au fost difuzate de alte posturi locale de radio, atât în România, cât şi în Republica Moldova. De mirare este faptul ca o gasca de șmekheri din fosta redactie foloseste fara rusine acest prestigios brand, dandu-si cu parerea despre problemele romanesti …vazute de dupa coltzul cladirii Europpei libere de odinioara! Care atunci avea macar o ținta concreta: Jos CEAUSESCU !!

Acum acum acesti geambasi de idei oneroase, pe cine si de ce mai ocareste? Adevarat, ei au ramas aceiasi, cativa prelund chiar stafeta de la parintii lor, fosti agenti ai cominternului, securitarii… Si cum era deasteptat cineva a avut grija de ei, i-au adoptat …noua securitate!

In prezent oferta multimedia a fostei redacţiei român e continuă… pe blat, însă şi se extinde şi pe pagina de internet, cu noi formate, cu un plus de informaţii din cele mai diverse domenii de activitate, din Germania, România, Republica Moldova, din Europa şi din întreaga lume.

Nou în program este magazinul săptămânal european TV „Eurobox”, în limba română, realizat a de RadioTeleviziunea Germană, postat pe pagina de internet a acesteia, dar, totodată, difuzat şi pe programul de ştiri al Televiziunii Române.

Decizia Deutsche Welle de a renunţa la serviciul de radio în limba română vine după ce, în anul 2008, piaţa de radio românească a fost marcată de alte două mari pierderi .

Atunci,si BBC România, un post de radio important pentru prestigiul său european, timp de 68 de ani, ca şi Radio Europa Liberă, sinonim cu cel mai popular suport audio anticomunist, vreme de 60 de ani au disparut,odata cu disparitia Razboiului Rece si a „tzintelor” comuniste.. .Dar acum cu cine se mai „lupta” acesti agenti,platiti de la Bucuresti de niste ONG-uri suspect de generoase?

Domnilor de la Deutsche Welle, de ce permiteti unor naimitzi sa compromita un post prestigios de radio?

Se „aude” pe la Ambasada Germaniei? Nu-i nimic, o sa venim sa demontam minciuna asta in fata ambasadei, altfel institutie serioasa!

Semneaza Fundatia civica „Pro Marzescu”



P.S.

De mentionat, G.G.Marzescu (in foto), eminent jurist si om politic liberal, a fost Ministru de interne in Guvernul Ion I.C.Bratianu in anul1924, fiind cel care a instrumentat scoaterea in afara Legii a Partidului Comunist Roman, ca organizatie terorista, pentru gra ve tulburari sociale, manifestari antinationale si anticetatenesti.