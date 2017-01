Dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă obligă – Parchetul la citat pentru audieri pe Traian Băsescu!

La începutul lunii ianuarie, fostul deputat Sebastian Ghiţă a dat publicităţii o înregistrare a unui dialog purtat de Traian Băsescu, în care fostul preşedinte dezvăluia că statul este unul mafiot, iar marile dosare din justiţie aveau un traseu prestabilit.

Sebastian Ghiţă dezvăluie că dosarul lui Adrian Sârbu s-a măsluit pe adresa secreta a lui Florian Coldea. De asemenea, fostul deputat afirmă că ştie felul in care s-a masluit dosarul Pescariu-Stelian Gheorghe-Microsoft si cazul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir si legatura sa cu firma de PR a SRI si a Mihaelei Nicola.

„Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultati-l va rog pe fostul presedinte Traian Basescu ce povesteste despre intamplarile din biroul sau pe care le-a inregistrat, intamplari desfasurate in prezenta lui Coldea, Kovesi, a Cameliei Bogdan. Daca asta vi se pare justitie atunci nu mai am ce spune”, conchide Sebastian Ghiţă în materialul transmis de România TV.

În dialogul purtat de Traian Băsescu cu interlocutorul său, Traian Băsescu dezvăluie că are înregistrări cu Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi judecătoarea Camelia Bogdan. „Bă, da’ să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia? Eu v-am spus de câteva ori, e stat mafiot. Na, eu ştiu ce spun. Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnare (a lui Dan Voiculescu, n.r.), care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea «mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan». Să-i vezi după o zi când spuneau «am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă avea Codul Penal îi dădea 20 de ani, aşa a putut să-i dea doar zece». Pe urma trage concluziile Coldea, ştii? Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii! Camelia Bogdan a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti”, spunea Traian Băsescu în înregistrare.

O audiere care nu se mai putea …amâna!

Traian Băsescu a fost citat la Parchetul General pentru audieri în dosarul deschis după dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă. Fostul preşedinte este aşteptat în faţa procurorilor marţi la ora 14.00. Procurorii Parchetului General au început cercetarea penală în privinţa faptelor dezvăluite de Sebastian Ghiţă în înregistrările prezentate pe 3 ianuarie de România TV. Deocamdată nu este vizată nicio persoană, ci doar faptele.

„La Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul România TV. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

Se apropie o acuzatie extrem de gravă – TRĂDAREA interesului national! Pe lista parchetarilor se vor regasi nume top de …top!

Horia D.R.