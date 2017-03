Un derbedeu ce se află în aceste momente, împreună cu postul său Realitatea TV, în prima linie a celor ce doresc ruperea României. Grupul baptisto-penticostal de la Cluj, transpartinic, dorește de mult acest lucru. S-a început cu posturile lui Paszkany, Look Tv, unde Sabin Gherman perorează toată ziua că s-a săturat de România. Cota de audiență fiind foarte scăzută, Grupul a hotărât să-și facă cunoscute ideile la un alt nivel. Așa au ”apărut” Gușă patron și Rareș Bogdan, mare moralizator al neamului. Jigodia asta din urmă, apropiat al Plăvanului (cum de altfel i se lăuda și lui Vanghelie) a lansat încă dinainte de Colectiv numele lui Julien prim ministru. Acum apără sistemul cu spume la gură și îndeamnă pe Ardeleni să nu mai tolereze abuzurile miticilor și să-și ia soarta în mână.

Care soartă?

Nu vă e clar?

Soarta cu capitala la Budapesta!

Acest ,,MARTAFOI” de Cluj s-a pripasit pe la Bucuresti, centrul tuturor afacerilor necurate si al MAFIEI din Romania si posibil internationale, de care a profitat la maximum, acumuland o avere pe care n-o poate justifica niciodata in viata lui.

Pe uşa vilei de la Cornu a lui Cosmin Guşă scrie „Live Fast”, probabil fără nici o legătură cu scurta sa viaţă politică. Tot pe uşă e desenat şi un cap de mâţă. Vila cu trei niveluri posedă un teren de tenis cu nocturnă şi câteva rânduri depomi. Proprietatea lui Cosmin Guşă e cocoţată tocmai sus pe deal, de unde poate să aibă o panoramă cuprinzătoare a majorităţii proprietăţilor politice din zonă.În faţă are un Jeep Grand Cherokee, o limuzină Lexus şi un Mercedes A Classe. Lângă vilă, un bătrân sortează o movilă de ceapă, iar pe terasă Cosmin Guşă citeşte în linişte. Întreaga proprietate este evaluată la peste 5.000.000 de euro. Bani de furat. Toată presa îl scuipă în chelie pe Cozmin Guşă, un şobolan dresat de Serviciile Secrete: KGB, CIA, MOSSAD, SRI (I)Aparent este convingător. Are o voce puternică şi un timbru radiofonic. Dă impresia că ar şti multe dedesubturi şi, din spusele sale, reiese că ar fi fost marele maestru al combinaţiilor, pe oriunde a trecut; fie că e vorba de trustul magnatului Dan Voiculescu, de Partidul-Stat al lui Năstase şi Iliescu, ori chiar de „Revoluţia Portocalie”, Guşă pretinde, direct sau indirect, că ar fi creierul din umbră sau chiar matca strategiilor, ideilor şi, în final, a succeselor respectivelor instituţii.

În realitate, Guşă nu este decât un tupeist profitor, cu toate caracteristicile de rigoare – incult, cabotin şi mincinos. Peste toate astea, Guşă, care a încercat să arunce cu caracterizări de tip „păpuşă” sau „păpuşar” în toată lumea, este, el însuşi, o păpuşă în mâini deloc curate.

Aşa susţin şi apropiaţii săi, aşa reiese şi din analiza carierei sale, precum şi a averii uriaşe pe care o posedă. Ziaristul mediocru Cozmin Guşă a deschis ochii în lumea Capitalei, fiind adus de la Cluj la Trustul „Intact” în urma negocierii unui contract de producţie între Vasile Stângă – pe vremea aceea patron al celebrului circuit financiar „Eurobingo” – şi Antena 1. Respectivul circuit financiar a fost o afacere extrem de dubioasă, lăsată liberă pe piaţă de Serviciile Speciale Româneşti de la acea vreme şi care a adus sume exorbitante în buzunarele unora şi altora.

Desigur, Antena 1 a câştigat bani cinstiţi, întrucât încasările au fost din producţie publicitară şi din alte

activităti legale, de presă. Cozmin Guşă s-a mai remarcat în faţa patronului Dan Voiculescu, cunoscut pentru „ariciul” pe care îl are în buzunar, propunând ca o măsură de rentabilizare a trustului scăderea salariilor angajaţilor. Acest fapt, pe lângă tendinţa sa de a controla activitatea „Jurnalului Naţional” şi a multor emisiuni de la Antena 1, l-a făcut pe celebrul ziarist Marius Tucă să îi declare război deschis acestui parvenit.

În unele cercuri, Dan Voiculescu afirmă că individul cu eczemă pe chelie îl fura şi făcea numai găinării. Guşă spune că a câştigat bani frumoşi la Antena 1. Ce a făcut cu ei şi unde s-au dus aceşti bani nu se ştie, pentru că averea lui – constând în imobile şi terenuri scumpe, precum şi acţiuni la diverse societăţi – începe să se oficializeze abia după intrarea în politică. Contrastul este mult prea evident: până la „penetrarea” în politică, Guşă era proprietarul unui teren şi al unei fâneţe în Comuna Cornu, cumpărate la preţuri modeste la acea dată; după 2001, începe un sir formidabil de investiţii imobiliare, care reies chiar din Declaraţia sa de Avere – două vile în Bucureşti, două apartamente tot în Capitală şi o casă de vacanţă în Comuna Cornu.

Nu amintim decît în treacăt zvonurile care circulă despre proprietătile trecute pe numele familiei – părinţi, soţie ş.a. Dar, dacă Guşă are curajul pe care-l tot clamează, să facă bine şi să-şi roage rudele de gradul 1 şi 2 să-şi facă publice Declaraţiile de Avere. Noi facem prinsoare că tupeistul pe cale de răsuflare nu va avea curajul să răspundă acestei provocări. Luînd în ordine proprietăţile individului, constatăm că ele se află în zone de prim rang ale Bucureştilor – atitudine caracteristică arivistilor şi parveniţilor care au pretenţia că sînt figuri centrale ale vieţii Capitalei.

Interesant este că una din case este închiriată, pe bani frumoşi, circa 3.000 de euro pe lună, firmei „OMV”. Adică, exact firma care a privatizat „Petrom”-ul, afacere îndelung analizată şi atacată de Guşă&Co. De altfel, în mod suspect, atacurile la adresa „Petrom” au încetat la fel de brusc cum au şi început. Concluzia o pot trage cititorii.şi eventualii anchetatori.

O altă chestiune interesantă este averea mobilă a lui Guşă. Milioanele de dolari care compun astăzi bunurile mobile şi imobile ale acestuia sunt obţinute, conform propriilor declaraţii, din dividende. Având în vedere politica oricărei firme de a aloca o cotă extrem de mică veniturilor din dividende – majoritatea profitului fiind reinvestit – înseamnă că firmele la care este acţionar Guşă au obtinut anual beneficii de sute de milioane de euro!

Credem că s-ar putea da o lovitură Mafiei economico-financiare legate de politică printr-o anchetă care să plece de la corelarea profiturilor declarate de către firmele la care sunt acţionari politicienii şi Declaraţiile de Avere ale acestora. Pentru că, nu vi se pare suspect că un individ care nu acumulează nici un fel de avere ca director într-un mare trust să cumpere sau să construiască 5 vile şi apartamente după ce nu mai face afaceri, dar intră în politică?

De asemenea, îl întrebăm pe dl. Adrian Năstase, fost preşedinte executiv al PSD – şi părinte politic al lui Cozmin Guşă -, cu cât îl plătea pe fostul său secretar general (al PSD), astfel încât acesta a putut să acumulezecele 5 proprietăţi imobiliare între 2001 şi 2005?!

Dacă tot am adus vorba despre PSD, atunci să vorbim şi despre cea mai tenebroasă afacere a lui Cozmin Guşă: investiţia rusească de la Câmpia Turzii. El s-a dus personal cu ruşii pentru a-i introduce la Câmpia Turzii şi a făcut totul pentru ca aceştia să realizeze privatizarea. Rezultatul – un dezastru economic, faliment, şomaj, spolierea Statului Român de încă un obiectiv industrial extrem de important. Sigur, nu discutăm acum dacă Guşă a avut vreun rol în evoluţia post-privatizare a întreprinderii; problema pe care o ridicăm noi este în ce calitate a intervenit Guşă pentru privatizarea întreprinderii? La vremea aceea, el nu avea nici o funcţie administrativă, nu era nici parlamentar, nici membru al Executivului, nici nu reprezenta în vreun fel judeţul… Era, pur şi simplu, un influent ins politic (din partidul de guvernământ!), care, după cum se vede, şi-a folosit din plin aceste canale politice în favoarea 8rmei ruseşti. Or, aşa ceva ar fi definit, de către procurorii din întreaga lume civilizată, drept trafic de influenţă. Oare DNA nu ar putea lua la verificat şi această implicare a

politicului în privatizare?

Încă o întrebare: de ce îi este teamă „curajosului” Cozmin Guşă să se ducă prin Câmpia Turzii? Oare pentru că l-ar lua la omor locuitorii oraşului la a căror sărăcire a contribuit atât? Informaţiile de care dispunem ne permit să formulăm ipoteza că Afacerea Câmpia Turzii a însemnat şi căderea lui Cozmin Guşă din PSD. Serviciile de Informaţii Externe, conduse la acea vreme de Ioan Talpeş, au demonstrat o conexiune între aşa-zişii investitori ruşi – susţinuţi de Guşă – şi forţe oculte din fosta Uniune Sovietică. Informaţiile au ajuns la conducerea statului (şi a partidului)şi s-a decis eliminarea acestui agent de in@uenţă din partid. De aici, rezultă şi”prietenia” pe care i-o poartă Cozmin Guşă fostului general, Ioan Talpeş. Faptul că acesta din urmă nu contraatacă cu datele pe care le are este foarte explicabil – fostul ofiţer respectă jurământul de confidenţialitate. Conform informaţiilor, Cozmin Guşă îşi continuă afacerile cu aripa întunecată a suprastructurii fostei Uniuni Sovietice. Vizitele sale la Moscova, urmate de explicaţii bâlbâite şi incoerente, nu fac decât să confirme o anumită subordonare a acestui tânăr faţă de bătrâna şi odioasa structură ex-sovietică.

O altă legătură, acuzată şi dezvăluită chiar de foştii săi colegi de partid, este aceea cu Virgil Măgureanu şi Iulian Vlad. În ceea ce-l priveşte pe bătrânul general, din informaţiile noastre reiese că acesta refuză avansurile lui Guşă, fiind contrariat de insistenţa cu care îi promovează numele – precum şi aşa-zisele întâlniri în doi – la fiecare apariţie în public.

În ceea ce-l priveşte pe Virgil Măgureanu, legătura lui cu KGB şi cu zona de influenţă ex-sovietică este bine cunoscută, fiind reclamată în mii de articole de politicienii şi presa care au făcut marea greşeală de a-l introduce pe Cozmin Guşă în Parlament. Fostul său coleg, deputatul avocat Aurelian Pavelescu, declara, exasperat de situaţia din PIN:

„Cozmin Guşă trebuie să clarifice relaţia lui cu Iulian Vlad, pentru opinia publică, pentru cei care au rămas în PIN şi care au încredere în continuare în el. Trebuie să clari8ce relaţiile lui cu Virgil Măgureanu! Trebuie să clari8ce relaţiile lui cu Mircea Popa! Trebuie să clarifice de unde vin banii, şi pentru partid, şi pentru propria lui persoană. Cozmin Guşă este o persoană care nu are o meserie. Cozmin Guşă de meserie este fizician, a făcut Facultatea de Fizică. A intrat în presă într-un mod destul de ciudat. A spus că are 3 case şi 3 apartamente (un apartament şi o vilă ar fi pe numele familiei – nota red.). Averea lui de pe Declaraţie depăşeşte 1 milion de euro”.

În concluzie, Cozmin Guşă ar face bine ca, înainte de a scuipa în stânga şi în dreapta, să dea câteva explicaţii cu privire la propria persoană. Care sunt legăturile cu Rusia, de unde şi cum a acumulat formidabila sa avere – inclusiv aceea a familiei?

Desigur, cu abilitatea lui şerpească, va ocoli aceste întrebări… Acum el încearcă să muşte patrioţii şi oamenii care încearcă să facă ceva în ţara aceasta. Gigi Becali avea dreptate – suntem martori! Acest Guşă i-a fost prezentat de către Viorel Hrebenciuc; îl invităm pe Becali să spună câţi bani i-a cerut Guşă – şi de câte ori – ca ajutor sau ca împrumut (?!), pe vremea când lucra în trustul lui Dan Voiculescu. Asta, ca o dovadă de câţi bani dispunea Guşă înainte de a intra în politică…

Trimiteţi mai departe să citească lumea cine este acest derbedeu.

Nota redacției:

Emisiunea de duminică seara, la care Ion Țiriac,invitatul lui Bogdan Rareș, a fost sistematic împiedicat să spună părerea sa despre ce se întâmplă în România, ne-a edificat definitiv asupra acestui derbedeu. Cum se face că-l mai rabdă ivitații săi, unii dintre ei oameni de ispravă?!

Invităm pe autorul textului de mai sus să ne contacteze. Felicitări!

Sursa: ion coja blog