Din Culise Brasovene a adăugat 3 fotografii noi — împreună cu Arnold Ungar şi alţi 5.

O altă bijuterie, gazduita tot aici (Din Culise Brasovene) raspunde la o intrebare pe care si-au pus-o foarte multi brasoveni „De ce a pierdut PNL-ul?

1. N-a avut mesaj de dreapta, i-a vrut „atinsi” pe toti, de fapt a ratat pe toata lumea. PNL-ul a intrat intr-o spirala a declaratiilor populiste, etatiste, cu PSD-ul. Doar ca PSD-ul era originalul, deci priza maxima, in timp ce PNL-ul a fost doar o jalnica copie, un ecou al originalului, deci complet necredibil.

2. PNL-ul si-a neglijat complet electoratul propriu, de dreapta. Mesajele PNL-ului au fost aproape in totalitate pt bugetari, asistati, dependentii de buget…nici din greseala nu si-au asumat pronuntarea macar a cuvintelor: patron, capital, piata libera, stat minimalist, concurenta, etc. Adica ratiunea unui partid de dreapta.

3. Dualitatea PNL in privinta penalilor proprii a fost un dezastru. PNL-ul s-a vrut, simultan, si fecioara a politicii – criterii de integritate, fermitate aparenta fata de penali, intrasigent, etc. si si matroana de bordel – coabitare aproape la vedere cu penalii, transformati in independenti dar sustinuti pe fata de partid. Oamenii au realizat ca-s luati de prosti cu aceasta mascarada si au sanctionat dur PNL-ul. In contrapartida, PSD-ul si-a asumat penalii, n-a facut nici o parada din atitudini virginale penibile, nu s-a dezis de nici unul riscand sanctiunea electoratului…care electorat este, de fapt imun la criteriile de integritate – PSD-ul a demonstrat ca ii cunoaste extrem de bine, si a apreciat mai mult, sa-i zicem, asumarea pe fata a PSD fata de jocul dual al PNL.

4. Niste lideri dezastru, la toate nivelurile, majoritatea rezultat al coteriilor interne de partid. Fara charisma, fara verb, fara imaginatie, fara idei…niste clampanitori de sloganuri, cu un limbaj de lemn uluitor. Se vedea ca nu cred in ce spun iar oamenii au simtit aceasta lipsa, plus incompetenta si inadecvarea lor

5. O lipsa de strategie electorala flagranta, fiecare a facut ce l-a taiat capul, au fost date mesaje contradictorii, o dezlanare cel mai bine ilustrata de tampenia aceea de clip cu „”Liviu iti va fura cornul…”

6. Lalaiala eternei fuziuni PNL-PDL, vesnic nefinalizata si generatoare de rivalitati in interior, sabotaje, tras de presuri, stucheli, iubire de fatada, etc. Oamenii nu sunt prosti si au simtit ca aceasta masina, cu toate comenzile dublate sau legate cu sarma, e o improvizatie incapabila sa traga ceva dupa ea din moment ce ea insasi abia se tara.

Or mai fi fost si altele, dar acum, la cald, cred ca cele prezentate sunt suficiente pt a tusa cronica unei morti politice anunțate.

Si ca sa inchei: nu PSD a castigat alegerile – ei au avut permanent un 22-27% din total electorat, asa au avut si acum, ci PNL le-a pierdut la scor prin incapacitatea de a-i scoate pe oameni la vot. N-au stiut pur si simplu cum sa o faca, oamenii de dreapta, indeobste informati, nu au fost captati de nici un mesaj si atunci au stat acasa.”