Directorii brașoveni de muzee resping vehement comasarea

Valer Rus, manager Muzeul Casa Muresenilor, acuza faptul ca propunerea nu a fost fundamentata, nu exista un studiu de impact, nu exista o explicatie, o argumentatie, nici publica, nici informala cu privire la oportunitatea acestei comasari de institutii.

Un consilier judetean a lansat la sedinta de marti a forului din care face parte ideea comasarii muzeelor brasovene. Preotul Ioan Manea este de parere ca institutiile culturale brasovene consuma prea multe resurse din banul public si ar trebui facute economii. Solutia alesului judetean aflat in slujba Domnului este comasarea muzeelor brasovene, astfel incat sa existe un singur manager. Ca sa fie cat mai credibil, Manea a facut publice salariile brute ale directorilor Muzeului de Arta, Muzeului de Etnografie, Muzeului Casa Muresenilor si Muzeului de Istorie. Exista diferente flagrante intre leafa de la Muzeul Civilizatiei Urbane – de aproape 10.000 de lei – si celalte salarii de directorii, unele la mai putin de jumatate. Preotul si-ar dori sa existe doar Muzeul de Istorie, in subordinea caruia sa fie toate celelalte.

Consilierul cu sutana este de parere ca s-ar economisi salariile celorlalti trei manageri, fara sa tina cont de mai multe aspecte. In primul rand, acestia au contracte cu durata determinata, deci ar trebui sa li se plateasca salariile pana la finalizarea perioadei, adica 2020. In al doilea rand, angajatii obisnuiti care ar fi dati afara pot cere salarii compensatorii, asa ca, de fapt, asa-zisa economie, ar costa mult mai mult Consiliul Judetean. Aceasta ar fi insa cea mai mica pierdere, in opinia managerilor muzeelor de arta, de etnografie si Casa Muresenilor.

Ligia Fulga, manager Muzeul de Etnografie spune ca nu este posibila comasarea muzeelor brasovene si ca subiectul trebuie discutat cu directorii de muzee, pentru ca muzeele brasovene sunt parte in dezvoltarea orasului Brasov.

Bartha Arpad, manager Muzeul de Arta, se plange ca bugetul a scazut la jumatate in ultimul timp, fata de 2005. iar Valer Rus, manager Muzeul Casa Muresenilor, acuza faptul ca propunerea nu a fost fundamentata, nu exista un studiu de impact, nu exista o explicatie, o argumentatie, nici publica, nici informala cu privire la oportunitatea acestei comasari de institutii.

Cei trei spun ca in toate orasele mari din Romania muzeele sunt independente. In plus, la Brasov nu exista o strategie in domeniul culturii si muzeele primesc doar jumatate din fondurile din judetul Valcea, de exemplu, desi judetul nostru se lauda ca este cea mai importanta destinatie turistica de-a lungul intregului an. Pe langa problemele iscate de luarea de pozitie a consilierului PSD, judetul nostru are deja si alte probleme in domeniul muzeal. Muzeul National Bran risca sa fie desfiintat prin faptul ca proprietarii au cerut relocarea patrimoniului muzeal din cladire. Odata plecat acest patrimoniu, inseamna ca el nu se va mai putea intoarce niciodata, deoarece contractul de inchiriere expira in 2017.

Muzeul de Arta spune ca anul trecut a avut peste 6.000 de vizitatori, la Casa Muresenilor au fost pete 9.000, iar la Muzeul de Etnografie peste 20.000. Cu toate acestea, toate muzeele au mai putini angajati si mai putini bani decat acum 10 ani, desi ne aflam intr-o perioada de crestere economica.

Vifor Rotar