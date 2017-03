Doliu la Honterus după sinuciderea lui Tudor

Anturajul si jocurile de pe Internat ar putea fi cauzele sinuciderii adolescentului de 17 ani din Codlea. Sunt singurele explicatii pe care le găsesc prietenii pentru gestul extrem la care a recursul in weekend Tudor, găsit spânzura pe dealul Mărul Dulce. Anchetatorii suspectează şi consumul de droguri în tragedia care a îndoliat Colegiul Honterus

Sămbătă dimineaţa, cu zâmbetul pe buze, Tudor şi-a anunţat mama că pleacă la piscină. Nu avea să se mai întoarcă acasă. Tudor era singurul copil al familiei şi se născuse cu o problemă la un picior, pentru care era programat la operaţie în Italia. Potrivit prietenilor săi, însă, malforaţia nu l-a împiedicat niciodată să se bucure de viaţă.

Este posibil şi ca un anturaj ciudat să-l fi atras pe adolescent în ultima perioadă. Un cunoscut spune că Tudor se schimbase mult de ceva vreme; nu o dată l-a văzut beat şi, probabil, chiar sub influenţa drogurilor.

La Liceul Johannes Honterus unde învăţa Tudor, drapelul de doliu a fost arborat la intrarea principală în şcoală. Colegii au amenajat în memoria lui un fel de arţar în faţa intrării, unde au aprins lumânări. Cristina Spânu – diriginta clasei, spune că Tudor a fost un copil extraordinar şi a participat la toate activităţile clasei; era apreciat şi de profesori, pentru că citea mult.

Psihologii spun că fericirea pe care o înfăţişa Tudor în faţa oamenilor ar fi putut fi o mască în spatele căreia se dădeau adevărate lupte interioare. Potrivit Monicăi Minciu, perioada adolescenţei este destul de dificilă, motiv pentru care astfel de jocuri online, sub influenţa cărora se bănuieşte că ar fi căzut Tudor, pot prinde în capcană tinerii. Aceştia pot avea anumite probleme sociale de interacţiune cu alţii şi în acest fel sunt acceptaţi într-un grup. Ancheta legată de moartea lui Tudor este în plină desfăşurare, confirmă Carmina Reit, prim procuror Parchetul Judecătoriei Braşov.

Pentru că există ipoteza consumului de droguri, procurorii au cerut o expertiză toxicologică, dar rezultatele ar putea ieşi abia peste câteva săptămâni.

Vifor Rotar